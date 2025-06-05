Мебель за столом переговоров

Производители мебели намерены добиться от маркетплейсов заключения коллективного договора, регулирующего условия продаж их продукции на онлайн-платформах. Отраслевые компании жалуются на отсутствие компенсаций в случае повреждения товаров при доставке покупателям, а также на односторонний характер оферт, по которым работают крупнейшие площадки. При этом на маркетплейсы уже приходится треть продаж мебели, а к 2026 году этот показатель может вырасти до 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), участники объединения намерены инициировать создание рабочей группы для разработки коллективного договора между производителями мебели и маркетплейсами. Там отмечают, что уже направили свои предложения о совместной работе над коллективным договором Ozon, «Яндекс Маркету» и «Мегамаркету».

По данным АМДПР, сейчас доля продаж мебели через маркетплейсы превышает 30%, что составляет около 100–150 млрд руб. К 2026 году доля маркетплейсов может достичь 40%, прогнозируют в ассоциации. При этом мебель на онлайн-площадках в основном представлена в эконом-сегменте — на нее, по оценкам аналитиков, приходится свыше 70% продаж. На маркетплейсах в основном хорошо продается продукция в низкоценовом сегменте, подтверждает гендиректор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов. Потребители, привыкшие заказывать мебель по индивидуальным параметрам, крайне редко совершают покупки на подобных платформах, добавляет он.

Несмотря на то что маркетплейсы и офлайн-ритейлеры сейчас конкурируют на равных, правовое регулирование онлайн-продаж остается фрагментарным, констатирует президент АМДПР и владелец Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. По его словам, условия работы на маркетплейсах часто устанавливаются в одностороннем порядке, без гарантий и компенсаций для производителей, что создает для них высокие риски.

Сложности работы с маркетплейсами связаны в основном с возвратами, повреждением товара и ростом комиссий, соглашается руководитель департамента по работе с маркетплейсами мебельной фабрики Lazurit Оксана Смагина. Сейчас онлайн-торговля приносит компании не менее 2% выручки, добавляет она.

Без регулирования с рынка могут уйти до 15% небольших производителей мебели, настаивает господин Шестаков. В условиях снижения спроса у потребителей на мебель после отмены массовой льготной ипотеки, поддерживающей спрос на такую продукцию в том числе со стороны покупателей квартир в новостройках, небольшие предприятия соглашаются на любые условия, чтобы сохранить оборот и загрузку производства, поясняет он. Продвигать дополнительные регулирующие меры на маркетплейсах крайне сложно, так как у них больше возможностей влиять на регуляторные процессы, считает управляющий партнер юридической компании «Практика для практиков» Андрей Королев.

В Ozon, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете», а также Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на запрос “Ъ” не ответили.

Важно учитывать, что онлайн-площадка — это масштабная платформа с едиными правилами, обеспечивающими равные условия для широкого круга продавцов, указывает директор по развитию товарного предложения маркетплейса «Лемана ПРО» Александр Абрамов. По его мнению, создание отдельных рабочих групп или специальных условий под конкретные товарные категории может существенно усложнить операционные процессы и повлиять на управляемость системы в целом.

Маркетплейс и так уже отвечает перед продавцом, в соответствии с нормами федерального законодательства, в случае порчи или утраты по своей вине чужого имущества, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Слабая позиция продавцов связана скорее с условиями исполнения обязательств со стороны маркетплейсов, на которые они влиять не могут, включая порядок и сроки обработки и перечисления денежных средств за проданные товары, указывает старший юрист практики международного коммерческого права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Денис Ежов.

Владимир Комаров