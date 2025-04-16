Инструментов нестройные ряды

Снижение общих темпов строительства, спад спроса на многоквартирное жилье, трудности с получением ипотеки повлекут замедление темпов роста рынка DIY-товаров, прогнозируют участники рынка. К этому добавится существенный рост цен на услуги рабочих из-за дефицита персонала, что вынуждает потребителей растягивать ремонтные работы на несколько лет. Год назад товаров для ремонта и дома было продано на 4,3 трлн руб., что на 12% больше год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В 2025 году рост российского рынка DIY-товаров замедлится до 6–8%, прогнозируют в розничной сети «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Эта тенденция отличается от той, что была в прошлом году, когда розничные продажи в этом сегменте ритейла в целом по стране увеличились на 12% год к году, до 4,3 трлн руб.

По данным Infoline, совокупные продажи десяти крупнейших участников DIY-рынка выросли на 10,6% год к году без учета маркетплейсов.

В то же время, как следует из подсчетов аналитиков, в 2024 году Ozon увеличил продажи в этой категории в 1,8 раза год к году, до 342,4 млрд руб., Wildberries — в 2,4 раза, до 163,1 млрд руб., «Яндекс Маркет» — в 1,2 раза, до 48,2 млрд руб., а «Мегамаркет» — в 1,4 раза, до 32 млрд руб.

Крупнейшие участники рынка DIY-ритейла в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Компания Оборот (млрд руб.) Изменение за год (%) «Лемана Про» 584,9 4,6 Ozon 320 70 «ВсеИнструменты.ру» 170 28,1 Wildberries 152,4 90 «Петрович» 150,8 17,1 «Строительный двор» 60 25,1 «Сатурн» 48 8 «Бауцентр» 47,6 16,4 «Яндекс Маркет» 45,1 20 «Максидом», Castorama 36,3 -5,4 «Мегамаркет» 29,9 36,6 OBI 24,6 4,2 «Мегастрой» 20,9 11,2 «Стройландия» 14,8 17,3 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

В «Яндекс Маркете» отметили, что наибольшим спросом пользуются инструменты для ремонта и строительства, сантехника и электрика. Также популярны товары для дачи и сада. В Ozon рост показывают позиции для черновой и чистовой отделки. Покупки фасадных панелей в 2024 году выросли в 3,5 раза, натяжных потолков — в 3,3 раза, плитки ПВХ — втрое.

В январе—марте в Wildberries продажи отделочных материалов выросли на 75% год к году, строительных материалов — на 72%, ручных инструментов — на 43%, отметил руководитель направления DIY маркетплейса Евгений Квасов. Средний же чек за этот период в онлайн-торговле снизился на 6% год к году, до 13,9 тыс. руб., однако число интернет-покупок выросло на 26%, подсчитали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных).

В традиционной рознице средний чек значительно ниже, он составил 9,4 тыс. руб., хотя за январь—март увеличился на 5% год к году, отмечают в «Платформе ОФД».

Число покупок в этом сегменте выросло незначительно — всего на 1%. Эксперты компании отмечают на DIY-рынке охлаждение потребительского спроса с начала года. По их мнению, на это повлияло снижение потребительского кредитования и переход потребителей к сберегательной модели.

Общее замедление потребления отметила совладелец сети гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич. По ее словам, в прошлом году продажи сети увеличились всего на 7%, что несколько меньше среднего показателя по рынку. Госпожа Евневич не ожидает существенного прироста и по итогам этого года. Это связано с труднодоступностью ипотеки и постепенным снижением темпов строительства жилья, поясняет она. «Это повлечет и изменение спроса со строительных товаров на интерьерные,— говорит эксперт.— Вместо обустройства только что приобретенной квартиры граждане начнут обустраивать и делать косметический ремонт в уже имеющемся жилье».

На снижение продаж в первые три месяца года повлияла и погода, отмечает директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин. По его словам, на этот период приходились продажи товаров, связанных с обустройством загородных домов, но старт сезона сместился на вторую половину апреля из-за кратковременного похолодания в центре страны в конце марта. Сдерживающими факторами для развития DIY-рынка в 2025 году останутся спад спроса на многоквартирное жилье, дефицит рабочей силы и рост цен на материалы, что вынуждает покупателей растягивать ремонтные проекты, считают в «Лемана Про». Согласно исследованию компании, каждый пятый потребитель, который начал ремонтные работы в 2024 году, отметил, что из запланированных работ успел сделать меньше половины.

Покупатели стали чаще привлекать профессионалов для выполнения работ. Доля таких клиентов выросла на 6 процентных пунктов за год и достигла 47%, отмечает руководитель отдела изучения покупательского поведения и аналитики рынка «Лемана Про» Екатерина Жмурова. По данным сервиса «Авито», количество мастеров выросло на 9% год к году. Сейчас на платформе 652 тыс. объявлений от специалистов, а количество интересующихся этими услугами превышает 13 млн человек в месяц. Сама же стоимость услуг ощутимо выросла, отмечают в Infoline, за прошлый год цены на ремонтные услуги выросли примерно на 35–40%, на материалы — на 14–15%.

Алина Мигачёва