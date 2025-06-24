Крупнейший актив, который хотят отсудить у ответчиков

ПАО «Ставропольэнергосбыт» приобретает электроэнергию на оптовом рынке для снабжения ею потребителей и считается основным гарантирующим поставщиком в Ставропольском крае.

По его собственным данным, в зону деятельности компании входит 70% территории региона, доля в объеме продаж электроэнергии в 2024 году — 47,6%, среди потребителей более 27 тыс. юридических лиц и более 550 тыс. лицевых счетов физлиц. В 2024 году «Ставропольэнергосбыт» увеличил закупки электроэнергии на 3,5%, до 5,22 млрд кВт•ч, полезный отпуск на розничном рынке вырос на 4,3%, до 5,12 млрд кВт•ч.

Выручка от реализации электроэнергии за прошлый год увеличилась на 11,3%, до 27 млрд руб., за счет индексации регулируемых тарифов на электроэнергию для населения на 109% и роста единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электроэнергии на 115%, введенных на территории Ставропольского края с 1 июля 2024 года.