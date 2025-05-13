Курортный обман

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура добивается обращения в доход государства жилого дома в курортной зоне Кисловодска стоимостью более 1,5 млрд руб. Как выяснил надзор, здание было построено на земле управления делами президента (УДП) России под предлогом обеспечения жильем сотрудников подведомственного ему санатория «Красные камни». Однако в результате злоупотреблений бывшего руководства лечебного учреждения его работники остались ни с чем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санаторий «Красные камни»

Фото: Управления делами Президента Российской Федерации Санаторий «Красные камни»

Фото: Управления делами Президента Российской Федерации

Ответчиками по антикоррупционному иску Генпрокуратуры проходят бывший директор санатория «Красные камни» УДП Сергей Макаров, столичное ООО «Центр управления активами» и его бенефициар Магомед Каитов, ранее возглавлявший МРСК (Межрегиональная сетевая компания) Северного Кавказа и являвшийся в разное время фигурантом сразу нескольких уголовных дел.

Как выяснили прокуроры, злоупотребления были допущены господином Макаровым, когда он без согласия и одобрения УДП санкционировал строительство девятиэтажного жилого дома на принадлежащем санаторию участке земли (проспект Победы, 83а) в Кисловодске. Возглавляемое им ФГБУ «Санаторий "Красные камни"» расположено в национальном парке «Кисловодский» Ставропольского края и, как указано в иске, «обладает уникальной современной медицинской инфраструктурой и специализируется на оказании услуг по лечению сердечно-сосудистых заболеваний». Сам санаторий находится в федеральной собственности и подведомственен УДП.

Прокуроры выяснили, что под предлогом обеспечения работников учреждения жильем между санаторием и ООО «Центр управления активами» (ЦУА), подконтрольным господину Каитову, в 2006 году были заключены инвестиционные контракты на строительство жилого дома, состоявшего из 86 квартир площадью 4,9 тыс. кв. м.

По условиям соглашений 22% площади (19 квартир) должны были достаться сотрудникам санатория, а оставшиеся 78% (67 квартир) — ЦУА. Однако этого не произошло: «действуя вопреки интересам организации», господин Макаров занизил долю санатория вначале до 6%, а затем до 2% с выплатой в обмен на нее символической компенсации в размере 4,72 млн руб.

В итоге структура Магомеда Каитова осталась единственным застройщиком, получив право на все жилье, а государство в лице бюджетного учреждения осталось ни с чем.

Вместе с тем оценочная экспертиза установила, что на момент прекращения участия в инвестконтракте в 2010 году рыночная стоимость 22-процентной доли санатория в жилом доме оценивалась почти в 70 млн руб., цена земельного участка — 10,7 млн руб., а стоимость всего объекта — 308,8 млн руб. Уже в 2022 году стоимость 22% от цены спорного объекта составляла 142,5 млн руб., участка — 38,8 млн руб., а всего строения — 647,8 млн руб.

Сейчас же дом оценивается более чем в 1,5 млрд руб.

«В результате неправомерных действий директора санатория государственное учреждение полностью утратило свое участие в инвестиционном проекте и право на получение недвижимости в возведенном объекте капитального строительства в горно-санитарной зоне Кисловодска»,— отмечается в иске. В нем говорится, что впоследствии, злоупотребляя своими полномочиями, Сергей Макаров в 2011–2013 годах неоднократно просил УДП предоставить расположенную под возведенным зданием землю в аренду ЦУА, а потом и в собственность, но ему отказали.

Сам дом был введен в эксплуатацию еще в 2010 году. Когда это случилось, собственниками 26 из 86 квартир стали «аффилированные» с господами Макаровым и Каитовым лица. Среди них — работники МРСК Северного Кавказа, ЦУА, руководители топливных и энергетических компаний, другие представители бизнес-сообщества, друзья или родственники ответчиков, в частности племянник Магомеда Каитова. Решение о вводе здания в эксплуатацию в 2017 году по требованию прокуратуры отменили. В настоящее время вокруг дома, который давно подключен к коммуникациям и частично заселен, продолжаются судебные споры. В частности, в 16-м Арбитражном апелляционном суде в Ессентуках рассматривается дело по иску ЦУА о признании за организацией права собственности. Ответчиком по нему выступает администрация города-курорта Кисловодска.

Что же касается господ Макарова и Каитова, то первый был привлечен к ответственности за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В ноябре 2024 года Кисловодский горсуд приговорил его к трем годам лишения свободы, но освободил от наказания за истечением срока давности.

Магомед Каитов, которого СМИ называли «главным энергетиком Кавказа», также является фигурантом ряда уголовных дел. Последнее касается хищения 5 млрд руб. в бытность им гендиректором регионального МРСК. В рамках него господину Каитову, а также еще нескольким фигурантам вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организацию преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Его расследование завершено, а само дело направлено в суд.

При этом Магомед Каитов, объявленный в розыск, может скрываться в Турции, где у него есть бизнес.

Ранее, в феврале 2020 года, он был приговорен Таганским судом столицы к пяти годам за хищение 340 млн руб. путем списывания на подконтрольные структуры части средств, уплаченных потребителями за электроэнергию. Однако в места лишения свободы он не попал — находившийся под подпиской о невыезде подсудимый к моменту вынесения приговора уехал за рубеж, где, по данным защиты, проходил «реабилитацию» после операции на сердце. После оглашения приговора он был заочно взят под стражу.

Стоит отметить, что из МРСК Северного Кавказа Магомед Каитов уволился в ноябре 2011 года после жесткой критики его деятельности со стороны тогдашнего вице-премьера Игоря Сечина. А занимавший пост премьер-министра Владимир Путин заявил, что энергосистема Северного Кавказа «в значительной мере» контролировалась семьей господина Каитова.

Иск заместителя генпрокурора Юрия Пономарева к нему, а также Сергею Макарову будет рассмотрен Черемушкинским райсудом столицы по месту регистрации одного из ответчиков — ЦУА.

Мария Локотецкая