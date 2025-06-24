Санкции отошли на третий план

Российские бизнесмены стали меньше беспокоиться из-за западных санкций. Проблему внешнеэкономических ограничений считают важной только 20% руководителей компаний. Для сравнения — в 2022 году доля таких ответов превышала 60%. Срез настроений предпринимателей изучили совместно «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, консалтинговая компания «Яков и партнеры» и Фонд «Росконгресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Кадровый голод остается одним из основных вызовов для российских компаний. На втором — риск повышения стоимости капиталов. Четверть опрошенных руководителей сообщили, что приостановили или замедлили часть инвестпроектов, рассказала директор Института исследований экономики «Яков и партнеры» Елена Кузнецова: «Выросла доля компаний, в которых отмечают, что ситуация ухудшилась за последние полгода. Она выросла до 34%. Для сравнения — в 2024-м она составляла всего 16%. Причем об ухудшении говорят представители таких капиталоемких тяжелых отраслей, как горнодобывающая, обрабатывающая промышленность, энергетика и транспорт. Это подтверждается тем, что в тех проблемах и рисках, о которых говорит бизнес, на второе место вышло повышение стоимости капитала. Часть компаний даже приостановили инвестпроекты. Где-то 13% организаций поставили на паузу их все, еще 25% — замедлили некоторые инвестиции, но 62% компаний, в общем-то, продолжают их осуществлять. Еще оптимистичнее на этом фоне компании смотрят в будущее.

90% руководителей считают, что в ближайшие шесть месяцев ситуация будет лучше либо без изменений в их компании. Это самые высокие показатели за все время исследования».

Среди главных векторов развития бизнеса в следующие полгода эксперты отмечают сокращение затрат, внедрение новых технологий, а также рост выпуска продукции и услуг. Основные надежды предпринимателей связаны со снижением ключевой ставки, пояснил генеральный директор аналитического агентства Digital Guru Андрей Кузьменков: «На мой взгляд, главная проблема — это высокие кредитные ставки, и, соответственно, снижение активности во многих отраслях из-за этого. Мы это тоже наблюдаем среди наших клиентов, причем заметна не сильная просадка, но некая напряженность: компании не запускают что-то новое, есть некоторые задержки с оплатами по проектам, такие проблемы имеют место. Все, в общем, ждут снижения ключевой ставки, наращивания возможностей кредитования, и, соответственно, бизнес надеется, что это даст возобновление потребительской и предпринимательской активности».

Самыми оптимистичными оказались руководители компаний, которые занимаются розничной торговлей, потребительскими товарами и финансовыми услугами, следует из результатов опроса. Они нацелены на расширение своих инвестиционных портфелей. Но многие организации сейчас не могут позволить себе долгосрочное планирование, подчеркнул управляющий партнер e-commerce агентства Aero Владимир Синельников: «Например, в IT-секторе, в котором мы работаем, уже во многом процесс импортозамещения произошел. То есть если раньше все опасения, связанные с санкциями, касались того, что бизнес просто встанет из-за того, что какие-то компоненты перестанут работать, причем совершенно непредсказуемо, то сейчас все эти узлы, возможные точки отказа были заменены на российские, либо тем или иным способом бизнес себя застраховал от их мгновенного отключения. В этом смысле стало гораздо проще. Плюс там, где можно было все переставить на рельсы российского производства, это уже произошло. Сейчас идет, по сути, повышение зрелости этих процессов, но первый самый сложный шаг сделан.

Актуальный повод для беспокойства — это в целом тревожная экономическая ситуация, сложное долгосрочное планирование. Цель этих проектов где-то там, в будущем направлена на внедрение новых продуктов. Мы сейчас видим, что бизнес очень сильно сфокусирован на том, чтобы повышать свою эффективность».

На нехватку рабочей силы пожаловались 48% руководителей компаний, указав эту проблему как главную угрозу. Годом ранее за этот пункт голосовали 60% участников исследования. Чаще всего компании сталкиваются с дефицитом сотрудников IT-подразделений, квалифицированных рабочих, операторов производственных установок и машин, а также сборщиков и водителей.

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Светлана Белова