Считай, сокращай

Три четверти российских компаний намерены сократить свои расходы. Такие данные приводятся в исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает РБК. В начале года только 58% представителей бизнеса заявляли о необходимости оптимизации. Как выяснил “Ъ FM”, первыми под сокращение попадут расходы на персонал и развитие, услуги консалтинга и социальные программы. Экономить собираются и на сырье. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В начале 2025-го почти 40% предприятий зафиксировали уменьшение выручки, а примерно треть — заявляет о нехватке оборотных средств, сообщает Российский союз промышленников и предпринимателей. Проблемы фиксируют во многих отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Так, некоторые компании, которые входят в Гильдию пекарей и кондитеров России, вынуждены сокращать производство, чтобы снизить закупки, говорит председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова: «Люди ограничивают себя в потреблении либо выбирают более дешевые продукты.

Что касается вопроса, связанного с оборотными средствами, то их не хватает у всех.

Невозможно представить, чтобы ставка была на уровне 25%. Она "съедает" практически у всех вообще всю возможную доходность, урезает даже выпуск продукции, потому что это ограничивает покупку сырья, и в том числе приводит, конечно, к оптимизации. Впервые сейчас за многое время снизилось количество вакансий».

Административные и общехозяйственные расходы попадают под оптимизацию у девяти из десяти компаний, сообщает РСПП. Среди других затрат, которые подлежат сокращению, услуги консалтинга, расходы на сырье и комплектующие, а также благотворительные и социальные программы. Бизнес урезает все, что не влияет напрямую на его функционирование и больше не строит долгосрочных прогнозов, констатирует владелец кофейного производства «Территория обжарки» Руслан Брялин: «У кого-то падение на 20%, у кого-то — на 40%.

В этом году в лучшем случае нет роста. Конечно, сокращение штата, перестроение бизнеса, урезание часов — все это присутствует. За последние годы происходило очень много неожиданных событий, на которые не всегда возможно повлиять, и приходится только приспосабливаться».

Тенденция оптимизации рабочего персонала наблюдается по всему миру, говорит сооснователь видеохостинга Kinescope Александр Павлычев. В больших корпорациях функции значительного числа работников, в частности, маркетологов, аналитиков и программистов берут на себя нейросети, констатирует эксперт: «В Google и Boeing сокращаются тысячи сотрудников. Конечно, перед тем, как идти на такой шаг, корпорации анализируют, что они потеряют с точки зрения эффективности. Так, генерацию текстов, редактуру, контент-маркетинг, частично работу продактов можно "подрезать". Тех, кто занимается отдельными рутинными задачами, в принципе можно заменить. Но это не замена в буквальном смысле. Это работает так, что было, например, три фронтенд-разработчика, а остался один. Получается, что с использованием ИИ мы можем выиграть еще 30%».

Искусственный интеллект может снизить расходы не только в частном бизнесе, но и в государственном секторе. Он способен взять на себя функции не менее 50% госслужащих, заявлял в апреле министр цифрового развития России Максут Шадаев. Данные майского опроса Superjob показали, что перспективу заменить чиновников технологичными помощниками позитивно оценили 54% россиян.

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Юлия Савина