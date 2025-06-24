«Уже ни у кого язык не повернется назвать нас Грязьбургом»

Екатеринбургская городская дума единогласно приняла отчет мэра Алексея Орлова о работе по итогам 2024 года. По данным главы города, почти по всем показателям наблюдается положительный рост, а некоторые даже превзошли ожидания — например, столица Урала установила рекорд в федеральном голосовании по благоустройству парков и скверов. При этом из-за плохой уборки улиц ожидаются кадровые изменения «на уровне районов», сообщил мэр. Принимая отчет, депутаты отметили, что это некий итог четырехлетней деятельности мэра. Алексей Орлов не исключил, что выступит с отчетом и в следующем году — продемонстрировав желание занять должность главы города во второй раз.



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Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Буквального с самого начала выступления глава Екатеринбурга Алексей Орлов дал понять, что подводит итоги не просто за год, а за все время работы в должности мэра, которую он официально занял в феврале 2021 года.

Он подчеркнул, что помнит об обещаниях, которые давал, вступая в должность главы Екатеринбурга.

«Прежде чем смотреть в будущее, мне кажется, важным оглянуться назад и подвести итоги работы, проделанной за все эти годы. Я перед вами отчитываюсь в пятый раз»,— напомнил мэр.

Господин Орлов отметил, что прошлый год для Екатеринбурга, как и в целом для страны, стал годом быстрого роста экономики. Локомотивом остается промышленность. Так, в 2024 году объем отгрузки промышленной продукции увеличился почти на 19% и составил более 1,16 трлн руб., объем отгруженных товаров обрабатывающих производств увеличился на 21,8 % и составил 943 млрд руб.

В целом оборот крупных и средних организаций всех видов деятельности по сравнению с прошлым годом увеличился на 13% и составил почти 5 трлн руб. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Алексей Орлов рассказал о низкой безработице и росте зарплат: по итогам прошлого года размер средней зарплаты превысил 100 тыс. руб., в реальном выражении на четверть больше чем в 2020 году. Екатеринбург занял первое место в рейтинге социально-экономического развития среди городов-миллиоников по сумме мест по ключевым показателям. Бюджет города за пять лет вырос с 50 млрд руб. до 104 млрд руб.

Особое внимание было уделено транспортной реформе. По слова Алексея Орлова, она «предотвратила обрушение всей системы».

«С 1 августа брутто-контракты заключены для троллейбусов и трамваем, а с 1 февраля этого года и для автобусных перевозок. Первые результаты уже есть — в сферу начали возвращаться кадры, наладилась регулярность движения транспорта»,— отчитался мэр.

По его словам, автобусный парк практически полностью обновлен, продолжается работа по обновлению троллейбусов и трамваев. В июне в город привезли для обкатки первый в России пятисекционный трамвай: его планируют обкатывать во время проведения выставки «Иннопром». Мэр напомнил, что в город уже прибыли 15 автобусов-«гармошек», их отправят на самые загруженные маршруты — №49 и №51. В течение года городские власти объявят конкурс на приобретение 50 троллейбусов.

В целом, «транспортную реформу» Алексей Орлов назвал «гигантским шагом», отметив, что к вопросу подключился врио губернатора Свердловской области Денис Паслер (его мэр упоминал на заседании не единожды).

Говоря о планах на будущее, мэр сообщил о возможном запуске беспилотного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой и обозначил важность развития городской электрички.

Алексей Орлов отметил успехи в сфере образования: за четыре года в городе ввели 20 школ почти на 30 тыс. мест, удалось решить вопрос с детсадами (все дети до 7 лет обеспечены местами) и, по словам главы, город стал пересматривать численность групп в сторону уменьшения.

В голосовании по выбору парка для благоустройства в этом году приняли участие 393,2 тыс. человек — самый высокий показатель среди городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). В итоге выбран участок набережной реки Ольховки – за него проголосовали более 73 тыс. екатеринбуржцев.

Очередной рекорд был поставлен и в сфере строительства, правда, в 2023 году. Тогда ввели 1,856 млн кв. м жилья, а по итогам прошлого года — 1,768 млн кв. м. За последние четыре года в уральской столице обновили 15% всего жилфонда (построено около 7 млн кв. м жилья).

Говоря о международных связях, мэр сообщил что «несмотря на трансформацию современного миропорядка», за четыре года Екатеринбург «прирос» 12 городами-партнерами. На сегодняшний день у Екатеринбурга 32 города-партнера, в том числе шесть городов-побратимов.

В завершении своего выступления Алексей Орлов заявил, что эта осень «будет знаковая», и призвал поддержать выбор Владимира Путина — Дениса Паслера в качестве губернатора Свердловской области.

Депутаты поблагодарили мэра и отметили работу его заместителей – Марины Фадеевой (по части голосования за парки) и Рустама Галямова. Возвращаясь к теме голосования по благоустройству общественных пространств, глава заявил, что он сегодня же летит в Москву, где у него запланирована встреча с министром строительства РФ Иреком Файзуллиным. «Всерьез рассчитываем на федеральную поддержку, чтобы в следующем году приступить к благоустройству набережной и может быть второму проекту — нашей знаменитой Метеогорке, может и этот проект удастся захватить каким-то образом»,— рассказал Алексей Орлов, отвечая на вопрос руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Алексея Вихарева.

Острой оказалась тема уборки города. Напомним, весной после критики врио губернатора Дениса Паслера мэр Алексей Орлов отправил в отставку своего заместителя Алексея Бубнова, отвечающего за сферу благоустройства. Сегодня глава города дал понять, что кадровые перестановки на этом не закончатся. «Уже ни у кого из жителей и гостей язык не повернется назвать наш город Грязьбургом — работают пылесосы, улицы моют, мы достаточно быстро в межсезонье наводим порядок в городе. Но, к сожалению, конец зимы - начало весны показали серьезные упущения в работе — непростые, но кадровые решения были приняты. И будут приниматься дальше — на уровне районов. В ближайшее время я эти решения озвучу»,— заявил господин Орлов (по данным портала 66.ру, в отставку могут отправить главу Верх-Исетского района Андрея Морозова).

Алексей Орлов, отвечая на вопросы депутатов, признался, что его не устраивает, что центральный площадь города — площадь 1905 года — используют под автостоянку. «Моя личная мечта, чтобы площадь стала востребованным общественным пространством. Исходя из запроса горожан, мы приняли решение провести фестиваль "Лето на площади", который будет идти около трех месяцев. Часть средств на это мероприятие будет направлено из туристического налога»,— рассказал мэр.

Глава Екатеринбурга коснулся и еще одной острой темы — борьбе с нестационарными торговыми объектами (НТО).

По словам мэра, сегодня в городе более 300 НТО совмещены с остановочными комплексами. Их планируют заменить на остановочные комплексы без ларьков.

Когда депутаты приняли доклад, Алексей Орлов поблагодарил их и заявил, что намерен вернуться через год, хотя его полномочия заканчиваются в феврале 2026 года. «Хочу выразить надежду, что через год, при условии поддержки губернатора, населения, депутатов, я представлю вам очередной отчет о работе городской администрации»,— сказал он.

Мария Игнатова