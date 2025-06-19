В центре Екатеринбурга пройдет фестиваль «Лето на площади»

В июле на площади 1905 года в Екатеринбурге начнется фестиваль «Лето на площади», сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. В связи с этим парковка будет закрыта — на ее месте появится общественное пространство для отдыха и активностей.

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На площади появятся сотни растений и малые архитектурные формы. Все конструкции быстро монтируются, что позволяет использовать территорию для различных мероприятий: спорта, выставок, концертов и ярмарок. За разработку концепции фестиваля отвечает команда парка Маяковского. «Опыт прошлых лет показал, что площадь 1905 года может стать еще одним популярным и привлекательным пространством в нашем городе. Ярчайший пример — открытый в прошлом году ледовый каток»,— отметил глава города.

Напомним, в феврале депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Володин в ходе думской комиссии предложил вернуть ландшафтный фестиваль «Атмофест» на площадь 1905 года. Он отметил, что в 2024 году многие объекты фестиваля у Макаровского моста были разрушены, тогда как на площади проблем с охраной не было. В 2024 году в рамках «Атмофеста» на набережной Исети в семи садах высадили более 2 тыс. кустарников, 5 тыс. многолетников, 180 деревьев, 160 водных растений.

Ирина Пичурина