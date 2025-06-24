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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран примет решение о прекращении огня позже

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у республики в настоящее время нет соглашения с Израилем о прекращении военных операций. По его словам, окончательное решение о прекращении огня будет принято позже. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: пресс-служба президента РФ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Аракчи, если Израиль прекратит «незаконную агрессию» до 4:00 по Тегерану, то Иран не намерен продолжать ответные действия.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. Агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщили, что Израиль и Иран согласны на перемирие.

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