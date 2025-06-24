Рынок труда трансформируется в рабочем порядке

Средняя продолжительность рабочего дня в России составляет 7 часов 32 минуты, что на четыре минуты меньше, чем годом ранее. Впервые с 2022-го аналитики Росстата зафиксировали уменьшение времени смены, сообщают «Известия». По оценкам ведомства, в этом году 3,5% из числа работников организаций, за исключением малого бизнеса, работали неполный день. Насколько снижение нагрузки существенно? И какие еще тенденции на рынке труда фиксируют эксперты? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Только 9% среди всех вакансий, размещенных в 2025-м на портале hh.ru, предполагают удаленную работу. Еще 7% — гибкий график. Тренд на работу вне офиса, возникший в пандемию COVID-19, сходит на нет, утверждает управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин: «Сейчас востребованы специалисты, которые способны выполнять много задач. И когда есть такой тренд, то, как правило, нагрузка повышается. Такого огромного спроса на персонал, как в прошлом году, сейчас не наблюдается. Если раньше работодатели готовы были нанимать сотрудников из любой точки мира, чтобы те трудились в удаленном формате, то сейчас есть жесткие ограничения, особенно в крупных компаниях. То есть человек должен находиться на территории России».

При этом, по данным Российского союза промышленников и предпринимателей, более 70% представителей бизнеса считают недостаток квалифицированных кадров самой острой проблемой, мешающей развитию предпринимательской деятельности. Это волнует топ-менеджеров даже больше, чем ключевая ставка и рост тарифов. Компании создают мотивационные программы и перестраивают рабочие пространства, чтобы сделать их более комфортными и привлечь молодежь в офис, говорит HR-директор онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Алеся Ракитина: «У нас нет жестких условий привязки к рабочему месту, если только речь идет не о специалистах склада или розницы. Во всех остальных случаях сотрудник самостоятельно выбирает, где находиться. Есть только пожелание: порядка 20% рабочего времени в год проводить на общих встречах, собраниях, мероприятиях. Первичны всегда цели и результаты. Суперважно, чтобы в компании была хорошо выстроена система целеполагания, для того, чтобы можно было четко понимать, какой вклад вносит каждый командный игрок».

Между тем зумеры не придают работе такого значения, как представители предыдущих поколений. Например, они легко могут уволиться на лето, а осенью заново приступить к поискам нового места, утверждает управляющий партнер компании ProfiStaff Денис Никулин: «Молодежь пока еще не хлебнула ситуации, когда приходится долго искать работу, потому что есть дефицит молодых сотрудников просто в силу демографии.

Но кандидатам, которые поэкспериментировали первые два-три года, проработав шесть месяцев в одном месте, три — в другом, потом сделали перерыв, конечно, сложнее устроиться».

Изменение структуры рынка труда связано также с увеличением количества самозанятых. По данным ФНС, сейчас в России насчитывается 13,5 млн таких граждан. Этот налоговый режим особенно популярен, например, в такси. По данным исследования Ivitech, 77% таксопарков сталкиваются с кадровыми проблемами. Среди компаний, работающих с агрегаторами, около 60% отмечают, что водители уходят уже в первые три месяца после трудоустройства. Проблемы испытывают и другие отрасли, где высокий процент составляют работники из других стран, констатирует основательница рекрутингового агентства Hurma Recruitment Екатерина Стародубцева-Калачёва:

«Компании берут в штат небольшое количество сотрудников, сокращают им рабочие графики, предлагают удаленку для того, чтобы привлечь сильных профессионалов, которые очень дорого стоят на рынке.

Не каждая организация способна оплачивать полный рабочий день. В итоге нагружают самозанятых либо ИП в виде фрилансеров, которые способны выполнять те задачи, которые необязательно вести именно в штате. Кроме того, есть отток граждан из Центральной Азии, поэтому это тоже увеличивает дефицит кадров».

По данным аналитиков hh.ru, в апреле среднее количество активных предложений о работе в России превысило 1,1 млн, при этом на одну вакансию приходится более пяти активных резюме.

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Юлия Савина