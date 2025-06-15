Гиперспрос стал умереннее

Компании сократили количество вакансий и стали искать меньше сотрудников. Такие данные приводит рекрутинговый сервис hh. При этом в предыдущие два года на рынке труда наблюдался гиперспрос, подчеркивают аналитики. Согласно статистике сервиса, с января по апрель этого года открылось на 15% меньше вакансий, чем за аналогичный период в 2024-м. Сильнее всего количество предложений снизилось в сферах «управление персоналом» (на 35%), «авторынок» (на 25%), «сельское хозяйство» (на 23%), а также «логистика и инвестиции» (на 20%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Тенденции в каждом секторе объясняются макроэкономическими причинами, пояснил заместитель генерального директора портала «Работа.ру» Александр Ветерков: «Компании стали очень осторожны в найме, особенно это заметно среди малого и среднего бизнеса, также и среди крупных предприятий. Влияют высокая ключевая ставка, пересмотр условий по кредитам. Организации стали сокращать затраты, в том числе на персонал, оптимизировать и автоматизировать бизнес. Если мы говорим про автомобильный рынок, то такая тенденция связана со снижением спроса на машины российского производства. С одной стороны, объем выпуска авто растет, с другой, некоторая экономическая нестабильность говорит о том, что то, что производится, возможно, не будет раскуплено, и поэтому темпы производства могут снижаться, как и темпы найма сотрудников. Инвестиции, закупки тоже пересекаются со снижением деловой активности.

Люди меньше денег вкладывают в бизнес, больше просто держат на счетах в банках под высокий процент. Не требуется такое количество специалистов, которые занимаются непосредственно аналитикой или инвестициями».

Из-за острого дефицита кадров бизнес пересматривает внутренние процессы и обновляет организационную и штатную структуры, отмечают аналитики. Впрочем, эксперты hh.ru уточняют, что среднее количество вакансий по-прежнему находится на высоком уровне, сейчас их более 1 млн. Правда, зачастую компаниям требуются неквалифицированные кадры, подчеркнула профессор Высшей школы корпоративного управления Президентской академии Елена Яхонтова: «Идут параллельно процессы автоматизации и улучшения бизнес-процессов, что приводит к тому, что рутина убирается. Частично и качество работы тоже растет, что делает компанию относительно привлекательной для соискателей. Одновременно у нас существует рынок высококвалифицированной рабочей силы, где ситуация совершенно другая: у сотрудников низкие заработные платы, и они цепляются за свою работу, потому что слишком много вложились в свою профессию. Что касается экономики знаний, то этот рынок труда у нас абсолютно в другом состоянии: никакого существенного роста зарплат не происходит, никаких титанических изменений, чтобы работодатель цеплялся за людей, как-то старался для них условия улучшить, нет и не было.

При этом часто случается так, что для того чтобы кадровая служба закрыла задачу и наняла людей, предлагаются условия, которые потом невозможно выполнить. В частности, курьеры-водители: им озвучивают доход, условно говоря, в 100 тыс. руб. или 150 тыс. руб. А потом выясняется, что для этого надо работать по 12 часов ежедневно семь дней в неделю. В регионах нормальной работы не найти, поэтому с учетом кризиса все закрывается, просто работать негде. Открывается оборонное предприятие, и оно вообще, как пылесос, засасывает всех».

Чаще всего в апреле компании искали специалистов из сфер «продажи» (22% от всех вакансий), «рабочий персонал» (20%), «сервисное обслуживание» (16%) и «строительство» (15%).

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Леонид Пастернак