Резюме остаются до востребования

Потребность компаний в кадрах достигла минимума за последние три года. Но дефицит работников по-прежнему остается. По результатам исследования агентства «Хантфлоу», количество вакансий к апрелю сократилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. При этом на рынке растет число новых резюме. В то же время, по данным hh.ru, российские организации стали замечать усиление текучки кадров, в некоторых предприятиях показатель увеличился на четверть. Однако вкладывать средства в удержание персонала готовы только в каждой шестой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это следствие того, что бизнес снижает свои инвестиционные ожидания, считает директор практики рекрутинговой компании Get Experts Анна Михеева: «Сейчас идет борьба за повышение эффективности, и в некоторой степени компании снижают расходы. Конечно, все завязано и на внешнеэкономическую ситуацию, и на внутреннюю, в том числе на ставку рефинансирования. Снижается покупательская способность, это проявляется практически на всех рынках. Некоторые компании не были к этому готовы, поэтому далеко не все, например, выполняют план по EBITDA, соответственно, начинают задумываться о том, чтобы срезать косты.

Например, где-то внутри перераспределяют задачи, не набирают персонал или даже могут сокращать. Мы наблюдаем спад в IT-отрасли, финансовой отрасли. Где-то подмораживается стройка, поскольку дорого, а это влияет на поставщиков, в том числе на металлургов. Поскольку мы видим, что есть тенденция к сокращению, очень многие компании, крупнейшие игроки с многотысячной численностью обращаются к нетворку, а в открытых источниках все больше резюме. Все оптимизируют процессы внутри, в том числе за счет искусственного интеллекта. Более роботизированными становятся некоторые сервисы. Люди освобождаются, но это не значит, что на их места открывают вакансии».

Аналитики рынка труда говорят о существенном уровне дефицита кадров на протяжении трех лет. На этом фоне соискатели стали более требовательными к условиям труда, а зарплатные ожидания выросли. Но теперь есть риск увеличения уровня безработицы, отмечает основатель и генеральный директор HR-tech-компании «Хантфлоу» Михаил Танский: «Это уже не первый экономический кризис, который мы наблюдаем. Все происходит примерно по одному и тому же сценарию: сначала сокращаются планы по развитию, по запуску новых направлений, продуктов, услуг, дальше происходит наблюдение за экономической ситуацией, если все продолжает стагнировать, то компании переходят в режим сокращения, приоритизируются все направления, отделы, департаменты, оценивается их влияние на получение бизнес-результата.

Это довольно серьезно усложняет поиск сотрудников, потому что количество резюме растет, количество нетрудоустроенных людей возрастает, и люди начинают откликаться на больший спектр позиций, в том числе на те, которые не отвечают их профессиональному опыту. Поэтому рекрутерам нужно разбирать больше нерелевантных откликов, это создает дополнительные затраты.

Одновременно с этим внешние обстоятельства диктуют необходимость сократить самых неэффективных сотрудников, и для компании это может оказаться оздоровительным процессом.

Но есть риски увеличения уровня безработицы, потому что мы говорим не о влиянии, например, искусственного интеллекта, а о системной экономической ситуации. И в зоне риска находятся не какие-то специальности, а в принципе компании. Принятие решения о том, кого именно сокращать, в разных компаниях может быть абсолютно разным. Кому-то надо сокращать офисных сотрудников, продавцов, кому-то отделы, занимающиеся созданием новых продуктов и так далее. Поэтому это может коснуться в целом сотрудников всех специальностей».

По данным Центробанка, в мае уровень безработицы в России находится на уровне 2,5%. При этом по итогам прошлого года стране не хватало около 1,5 млн сотрудников.

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Анжела Гаплевская