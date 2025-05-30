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Коммерсантъ FM
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Резюме остаются до востребования

Стремление бизнеса к оптимизации рискует обернуться ростом безработицы

Потребность компаний в кадрах достигла минимума за последние три года. Но дефицит работников по-прежнему остается. По результатам исследования агентства «Хантфлоу», количество вакансий к апрелю сократилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. При этом на рынке растет число новых резюме. В то же время, по данным hh.ru, российские организации стали замечать усиление текучки кадров, в некоторых предприятиях показатель увеличился на четверть. Однако вкладывать средства в удержание персонала готовы только в каждой шестой компании.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это следствие того, что бизнес снижает свои инвестиционные ожидания, считает директор практики рекрутинговой компании Get Experts Анна Михеева: «Сейчас идет борьба за повышение эффективности, и в некоторой степени компании снижают расходы. Конечно, все завязано и на внешнеэкономическую ситуацию, и на внутреннюю, в том числе на ставку рефинансирования. Снижается покупательская способность, это проявляется практически на всех рынках. Некоторые компании не были к этому готовы, поэтому далеко не все, например, выполняют план по EBITDA, соответственно, начинают задумываться о том, чтобы срезать косты.

Например, где-то внутри перераспределяют задачи, не набирают персонал или даже могут сокращать. Мы наблюдаем спад в IT-отрасли, финансовой отрасли. Где-то подмораживается стройка, поскольку дорого, а это влияет на поставщиков, в том числе на металлургов. Поскольку мы видим, что есть тенденция к сокращению, очень многие компании, крупнейшие игроки с многотысячной численностью обращаются к нетворку, а в открытых источниках все больше резюме. Все оптимизируют процессы внутри, в том числе за счет искусственного интеллекта. Более роботизированными становятся некоторые сервисы. Люди освобождаются, но это не значит, что на их места открывают вакансии».

Компании пересматривают критерии оценки работы сотрудников

Аналитики рынка труда говорят о существенном уровне дефицита кадров на протяжении трех лет. На этом фоне соискатели стали более требовательными к условиям труда, а зарплатные ожидания выросли. Но теперь есть риск увеличения уровня безработицы, отмечает основатель и генеральный директор HR-tech-компании «Хантфлоу» Михаил Танский: «Это уже не первый экономический кризис, который мы наблюдаем. Все происходит примерно по одному и тому же сценарию: сначала сокращаются планы по развитию, по запуску новых направлений, продуктов, услуг, дальше происходит наблюдение за экономической ситуацией, если все продолжает стагнировать, то компании переходят в режим сокращения, приоритизируются все направления, отделы, департаменты, оценивается их влияние на получение бизнес-результата.

Это довольно серьезно усложняет поиск сотрудников, потому что количество резюме растет, количество нетрудоустроенных людей возрастает, и люди начинают откликаться на больший спектр позиций, в том числе на те, которые не отвечают их профессиональному опыту. Поэтому рекрутерам нужно разбирать больше нерелевантных откликов, это создает дополнительные затраты.

Одновременно с этим внешние обстоятельства диктуют необходимость сократить самых неэффективных сотрудников, и для компании это может оказаться оздоровительным процессом.

Но есть риски увеличения уровня безработицы, потому что мы говорим не о влиянии, например, искусственного интеллекта, а о системной экономической ситуации. И в зоне риска находятся не какие-то специальности, а в принципе компании. Принятие решения о том, кого именно сокращать, в разных компаниях может быть абсолютно разным. Кому-то надо сокращать офисных сотрудников, продавцов, кому-то отделы, занимающиеся созданием новых продуктов и так далее. Поэтому это может коснуться в целом сотрудников всех специальностей».

По данным Центробанка, в мае уровень безработицы в России находится на уровне 2,5%. При этом по итогам прошлого года стране не хватало около 1,5 млн сотрудников.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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