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Коммерсантъ FM
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Зумер зумеру рознь

Как работодатели относятся к сотрудникам поколения Z

Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. По данным исследования, еще 21% недоволен безответственностью и разгильдяйством молодежи, 13% жалуются на необязательность и недисциплинированность сотрудников этого поколения, а еще 7% возмущены их завышенными зарплатными ожиданиями. Но около 30% работодателей отметили, что не видят минусов в работе с зумерами. Они же отметили сообразительность и активность молодых сотрудников.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самим представителям поколения Z важны открытость компаний и возможность развития своих навыков, отмечает вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob Амир Сараков: «Зумеры — это не просто передовая ударная сила, с которой нужно сегодня работать и которой нужно уделять внимание. Это те люди, которые хотят быть частью большого дела, большого механизма. Вы должны быть с ними открыты на собеседовании. При выборе работодателя их всегда интересует карьерное развитие внутри компании.

Как избежать буллинга со стороны начальства

Все большую популярность набирают так называемые стажерске лидерские программы. Раньше, например, у компаний из "большой четверки" на стажировке была зарплата в 100 тыс. руб., и они могли набирать к себе только 1% из всех, кто интересовался работой в этой компанией. Сегодня мы рекомендуем большим компаниям либо формировать кадровый резерв, либо предлагать внутри компаний автоматизированный или очный форматы дообучения, чтобы сотрудник-зумер, начиная, допустим, с первого курса, чувствовал себя частью будущего коллектива».

По словам аналитиков, многие качества, вызывающие недовольство у кадровиков, ранее приписывались миллениалам. Эта ситуация указывает скорее на конфликт поколений, а не на уникальные черты молодежи, говорится в исследовании SuperJob. “Ъ FM” спросил у работодателей, какие отличительные черты зумеров они для себя выделяют.

HR-директор консалтинговой компании Strategy Partners Алексей Карпов: «Я бы выделил в первую очередь их технологическую продвинутость, стремление оптимизировать пространство вокруг себя, находить более эффективные решения. Это то поколение, которое вряд ли будет долго уговаривать себя оставаться в компании, если что-то их не устраивает. Если они теряют драйв, интерес к текущей деятельности, то мало чем их можно удержать в организации».

Владелец производственного холдинга «Спектр-Пак» Юлия Васильцова: «Есть все-таки такая молодежь, которой небезразлично будущее нашей планеты. Поколение молодое, оно больше идет в креативные индустрии, туда, где можно заработать легкие деньги и сразу много. У них страдает ответственность, любознательность, аналитика. Поколение Z — это люди, которые не углубляются в процессы. При всем при этом они хотят быть в зоне комфорта, чтобы на них никто не кричал, чтобы с них не требовали ничего. Но если они видят, что ты разговариваешь с ними на одном языке, уровень доверия у них к их работодателю как к личности возрастает».

Основатель компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Для зумеров постоянная работа не является ценностью, для них ценностью является фриланс. Тут важно, что было в их детстве, они росли в эпоху взрыва социальных сетей, их идеал жизни и успеха — это условный блогер-фрилансер. Но еще у них есть страх одиночества. Опять же, это поколение, выросшее в социальных сетях, им нужны команды, работающие над проектом. Зумеры очень не любят постоянные текущие задачи. Их нужно брать на интерес, создавать некую иллюзию творческого решения задач».

Вице-президент Национальной ассоциации развития груминг-индустрии Владимир Пристайчук: «Все больше и больше молодых людей приходят в нашу сферу. Как правило, они остаются работать либо в салонах, которые работают при учебных центрах, либо идут открывать свой бизнес. Тех, кто открывает свой бизнес, я бы охарактеризовал как людей интересующихся, постоянно старающихся учиться. Это такая новая плеяда бизнесменов, которые в молодом возрасте уже знают многое. Единственное, что важно тем, кто остается в найме, — им всегда нужен на работе старший».

Ранее опрос кадрового агентства UTEAM показал, что больше 40% зумеров сталкивались с нездоровой конкуренцией на работе. По словам респондентов, чаще всего токсичное поведение коллег проявляется в виде сплетен, отсутствия поддержки, вредительства, подстав и чрезмерного давления.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Далила Цельбель

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