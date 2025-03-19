Зумер зумеру рознь

Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. По данным исследования, еще 21% недоволен безответственностью и разгильдяйством молодежи, 13% жалуются на необязательность и недисциплинированность сотрудников этого поколения, а еще 7% возмущены их завышенными зарплатными ожиданиями. Но около 30% работодателей отметили, что не видят минусов в работе с зумерами. Они же отметили сообразительность и активность молодых сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самим представителям поколения Z важны открытость компаний и возможность развития своих навыков, отмечает вице-президент по развитию стратегических партнерств и работе с молодыми специалистами SuperJob Амир Сараков: «Зумеры — это не просто передовая ударная сила, с которой нужно сегодня работать и которой нужно уделять внимание. Это те люди, которые хотят быть частью большого дела, большого механизма. Вы должны быть с ними открыты на собеседовании. При выборе работодателя их всегда интересует карьерное развитие внутри компании.

Все большую популярность набирают так называемые стажерске лидерские программы. Раньше, например, у компаний из "большой четверки" на стажировке была зарплата в 100 тыс. руб., и они могли набирать к себе только 1% из всех, кто интересовался работой в этой компанией. Сегодня мы рекомендуем большим компаниям либо формировать кадровый резерв, либо предлагать внутри компаний автоматизированный или очный форматы дообучения, чтобы сотрудник-зумер, начиная, допустим, с первого курса, чувствовал себя частью будущего коллектива».

По словам аналитиков, многие качества, вызывающие недовольство у кадровиков, ранее приписывались миллениалам. Эта ситуация указывает скорее на конфликт поколений, а не на уникальные черты молодежи, говорится в исследовании SuperJob. “Ъ FM” спросил у работодателей, какие отличительные черты зумеров они для себя выделяют.

HR-директор консалтинговой компании Strategy Partners Алексей Карпов: «Я бы выделил в первую очередь их технологическую продвинутость, стремление оптимизировать пространство вокруг себя, находить более эффективные решения. Это то поколение, которое вряд ли будет долго уговаривать себя оставаться в компании, если что-то их не устраивает. Если они теряют драйв, интерес к текущей деятельности, то мало чем их можно удержать в организации». Владелец производственного холдинга «Спектр-Пак» Юлия Васильцова: «Есть все-таки такая молодежь, которой небезразлично будущее нашей планеты. Поколение молодое, оно больше идет в креативные индустрии, туда, где можно заработать легкие деньги и сразу много. У них страдает ответственность, любознательность, аналитика. Поколение Z — это люди, которые не углубляются в процессы. При всем при этом они хотят быть в зоне комфорта, чтобы на них никто не кричал, чтобы с них не требовали ничего. Но если они видят, что ты разговариваешь с ними на одном языке, уровень доверия у них к их работодателю как к личности возрастает». Основатель компании Mr.Doors Максим Валецкий: «Для зумеров постоянная работа не является ценностью, для них ценностью является фриланс. Тут важно, что было в их детстве, они росли в эпоху взрыва социальных сетей, их идеал жизни и успеха — это условный блогер-фрилансер. Но еще у них есть страх одиночества. Опять же, это поколение, выросшее в социальных сетях, им нужны команды, работающие над проектом. Зумеры очень не любят постоянные текущие задачи. Их нужно брать на интерес, создавать некую иллюзию творческого решения задач». Вице-президент Национальной ассоциации развития груминг-индустрии Владимир Пристайчук: «Все больше и больше молодых людей приходят в нашу сферу. Как правило, они остаются работать либо в салонах, которые работают при учебных центрах, либо идут открывать свой бизнес. Тех, кто открывает свой бизнес, я бы охарактеризовал как людей интересующихся, постоянно старающихся учиться. Это такая новая плеяда бизнесменов, которые в молодом возрасте уже знают многое. Единственное, что важно тем, кто остается в найме, — им всегда нужен на работе старший».

Ранее опрос кадрового агентства UTEAM показал, что больше 40% зумеров сталкивались с нездоровой конкуренцией на работе. По словам респондентов, чаще всего токсичное поведение коллег проявляется в виде сплетен, отсутствия поддержки, вредительства, подстав и чрезмерного давления.

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Далила Цельбель