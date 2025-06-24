В Стерлитамаке третью неделю подряд вводится режим неблагоприятных метеоусловий

24 июня в Стерлитамаке будет введен первый режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), из-за которых выхлопные газы и промышленные выбросы могут накапливаться в районах жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

При режиме НМУ предприятия не обязаны снижать производительность, а мероприятия носят организационно-технический характер.

18-19 июня предприятиям Стерлитамака из-за погоды предписывалось ограничить выпуск продукции. До этого режим НМУ вводился 10–11 июня. Ни в один из этих дней превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

Идэль Гумеров