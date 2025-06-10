Заводы в Стерлитамаке обяжут ограничить выбросы из-за жары

В Стерлитамаке с вечера 10 июня вводится вторая степень неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором предприятия должны снизить производительность, сообщает пресс-служба городской администрации. Ограничения вводятся на сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При НМУ промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в жилых кварталах.

По данным Башгидрометцентра, 10 и 11 июня сохранятся погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Температура воздуха в первый день составит от 27 до 32°, на следующий — от 26 до 31°, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты.

В последний раз второй режим НМУ в Стерлитамаке вводился 27 мая.

Идэль Гумеров