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В Стерлитамаке вновь установилась погода, способствующая загрязнению воздуха

Сегодня вечером в Стерлитамаке начнет действовать первый режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), сообщает пресс-служба городской администрации. Предполагается, что из-за погоды выбросы с заводов и от автомобилей будут скапливаться в жилых зонах.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Режим НМУ №1 продлится сутки и не предполагает ограничения производства на промышленных предприятиях. Мероприятия будут носить организационно-технический характер.

В последний раз режим НМУ в Стерлитамаке вводился 10—11 июня, тогда предприятия должны были временно сократить производство. По данным Башгидрометцентра, 11 июня превышения предельной концентрации загрязняющих веществ (не считая ароматических углеводородов) выявлено не было.

Идэль Гумеров

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