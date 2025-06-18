В Стерлитамаке вновь установилась погода, способствующая загрязнению воздуха

Сегодня вечером в Стерлитамаке начнет действовать первый режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), сообщает пресс-служба городской администрации. Предполагается, что из-за погоды выбросы с заводов и от автомобилей будут скапливаться в жилых зонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Режим НМУ №1 продлится сутки и не предполагает ограничения производства на промышленных предприятиях. Мероприятия будут носить организационно-технический характер.

В последний раз режим НМУ в Стерлитамаке вводился 10—11 июня, тогда предприятия должны были временно сократить производство. По данным Башгидрометцентра, 11 июня превышения предельной концентрации загрязняющих веществ (не считая ароматических углеводородов) выявлено не было.

Идэль Гумеров