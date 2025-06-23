Трамп: ответ Ирана на удары США по ядерной инфраструктуре был слабым
Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на уничтожение Штатами иранской ядерной инфраструктуры был «слабым». По его словам, всего было выпущено 14 ракет, 13 из которых были сбиты, а еще одна летела в «безобидном направлении».
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / Handout / Reuters
«Я рад сообщить, что никто из американцев не пострадал и практически никакого ущерба не было. Самое главное, они избавились от всего этого в своей "системе", и, надеюсь, больше не будет ненависти»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США отметил, что в результате атаки никто не пострадал. «Я хочу поблагодарить Иран за своевременное уведомление, благодаря которому никто не погиб и не был ранен»,— добавил он.
Ранее армия Ирана объявила о начале операции «Хорошая весть о победе» против США на Ближнем Востоке и нанесла ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд к юго-востоку от катарской столицы Дохи. По словам источника CNN, ракеты были перехвачены ПВО Катара.
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