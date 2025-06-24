обновлено 00:32 , 24.06
Иран ударил по американским базам на Ближнем Востоке. Главное
Армия Ирана объявила о начале операции «Хорошая весть о победе» против США на Ближнем Востоке. Совершены ракетные удары по базам в Катаре и Ираке. Самое важное — в подборке «Ъ».
Следы от иранских ракет в небе над Дохой
Фото: Stringer / Reuters
Что произошло
- Армия Ирана ударила ракетами по американским базам в Катаре. Axios пишет о шести ракетах, израильский Ynet — о десяти.
- ВС Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе Аль-Удейд в Катаре. Там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США.
- Иран сделал два ракетных залпа по Катару, по 7 и 12 ракет, одна из них попала по авиабазе Аль-Удейд, сообщил замначальника объединенного командования ВС Катара.
- Вскоре после иранской атаки 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана.
- Как выяснили NYT и Reuters, Тегеран заранее предупредил Вашингтон о готовящихся ударах.
Последствия
- Пентагон заявил, что в результате удара Ирана по военным базам США пострадавших среди американского персонала нет.
- Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,9% и на минимуме достигла $72,53 за баррель.
- Росавиация предписала российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Катара, Иордании и Ирака.
Мировая реакция
- Трамп созвал срочное совещание из-за ударов Ирана по базам США.
- Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаки стали ответом «на вопиющую военную агрессию» США.
- Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор.
- «Нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке»,— заявил МИД РФ.
- Трамп назвал атаку слабой и поблагодарил Иран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
- Представители Катара заявили, что у них есть все основания, чтобы ответить.
- Катарские и иностранные военные были заранее эвакуированы с базы США, по которой запущены иранские ракеты, заявил МИД Катара.
- Удар Ирана по базе США не представляет угрозы для Катара, Тегеран по-прежнему будет поддерживать хорошие отношения с Дохой — Совет нацбезопасности Исламской Республики.