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обновлено 00:32 , 24.06

Иран ударил по американским базам на Ближнем Востоке. Главное

Армия Ирана объявила о начале операции «Хорошая весть о победе» против США на Ближнем Востоке. Совершены ракетные удары по базам в Катаре и Ираке. Самое важное — в подборке «Ъ».

Следы от иранских ракет в небе над Дохой

Следы от иранских ракет в небе над Дохой

Фото: Stringer / Reuters

Следы от иранских ракет в небе над Дохой

Фото: Stringer / Reuters

Что произошло

  • Армия Ирана ударила ракетами по американским базам в Катаре. Axios пишет о шести ракетах, израильский Ynet — о десяти.
  • ВС Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе Аль-Удейд в Катаре. Там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США.
  • Иран сделал два ракетных залпа по Катару, по 7 и 12 ракет, одна из них попала по авиабазе Аль-Удейд, сообщил замначальника объединенного командования ВС Катара.
  • Вскоре после иранской атаки 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана.
  • Как выяснили NYT и Reuters, Тегеран заранее предупредил Вашингтон о готовящихся ударах.

Последствия

  • Пентагон заявил, что в результате удара Ирана по военным базам США пострадавших среди американского персонала нет.
  • Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,9% и на минимуме достигла $72,53 за баррель.
  • Росавиация предписала российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Катара, Иордании и Ирака.

Мировая реакция

  • Трамп созвал срочное совещание из-за ударов Ирана по базам США.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что атаки стали ответом «на вопиющую военную агрессию» США.
  • Министры обороны России и Ирана провели телефонный разговор.
  • «Нападения США и Израиля на Иран ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке»,— заявил МИД РФ.
  • Трамп назвал атаку слабой и поблагодарил Иран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
  • Представители Катара заявили, что у них есть все основания, чтобы ответить.
  • Катарские и иностранные военные были заранее эвакуированы с базы США, по которой запущены иранские ракеты, заявил МИД Катара.
  • Удар Ирана по базе США не представляет угрозы для Катара, Тегеран по-прежнему будет поддерживать хорошие отношения с Дохой — Совет нацбезопасности Исламской Республики.

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