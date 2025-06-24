Иран ударил по американским базам на Ближнем Востоке. Главное

Армия Ирана объявила о начале операции «Хорошая весть о победе» против США на Ближнем Востоке. Совершены ракетные удары по базам в Катаре и Ираке. Самое важное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следы от иранских ракет в небе над Дохой

Фото: Stringer / Reuters Следы от иранских ракет в небе над Дохой

Фото: Stringer / Reuters

Что произошло

Армия Ирана ударила ракетами по американским базам в Катаре. Axios пишет о шести ракетах, израильский Ynet — о десяти.

ВС Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе Аль-Удейд в Катаре. Там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США.

Иран сделал два ракетных залпа по Катару, по 7 и 12 ракет, одна из них попала по авиабазе Аль-Удейд, сообщил замначальника объединенного командования ВС Катара.

Вскоре после иранской атаки 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана.

Как выяснили NYT и Reuters, Тегеран заранее предупредил Вашингтон о готовящихся ударах.

Последствия

Пентагон заявил, что в результате удара Ирана по военным базам США пострадавших среди американского персонала нет.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,9% и на минимуме достигла $72,53 за баррель.

Росавиация предписала российским авиакомпаниям не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Катара, Иордании и Ирака.

Мировая реакция