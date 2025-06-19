Нефть взлетела до ракет

Биржевые котировки нефти Brent впервые с января поднялись выше $77 за баррель. С начала обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном цены выросли более чем на 11%. Новая волна роста котировок связана с информацией о готовности США нанести удар по Ирану. Российский рынок из-за временного лага между продажей нефти и поступлением экспортной выручки пока слабо реагирует на произошедший рост нефтяных котировок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Почти каждый день за последнюю неделю цены на мировом рынке нефти обновляют многомесячные максимумы. По данным Investing.com, 19 июня стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке достигала отметки $77,53 за баррель, максимума с 27 января. Это результат почти на 3,3% выше значений закрытия среды и на 5,5% — значений конца минувшей недели. С начала ракетного удара Израиля по Ирану цены выросли более чем на 11%.

Обновлению многомесячного максимума способствовали сообщения о планах США вмешаться в ближневосточный конфликт.

В четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило о том, что американские высокопоставленные должностные лица готовятся к возможному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. По данным The Wall Street Journal, возможной целью США может стать иранский завод по обогащению урана Фордо. Впрочем, днем ранее Дональд Трамп воздержался от явных сигналов по этому вопросу. «Мне нравится принимать окончательное решение за секунду до того, как оно наступит, потому что все меняется, особенно во время войны»,— заявил американский президент журналистам.

Хотя окончательный приказ не подписан, прозвучавших планов достаточно для переоценки актива участниками рынка. «Основной риск — цепочка реакции на совокупность возможных негативных событий. Это и ответный удар Тегерана, и угроза инфраструктуре стран Персидского залива, и перекрытие самого Ормузского пролива, обеспечивающего до 20% мирового экспорта нефти и СПГ»,— перечисляет директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Александр Новак, вице-премьер РФ, 19 июня 2025 года: Если какие-то ситуации на рынке будут, нам не надо их предсказывать. Сейчас это просто лишние триггеры, на которые очень чутко могут реагировать рынки. Это никому не нужно.

Как отмечает директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников, рынком движут ожидания и вероятность, которую участники торгов приписывают определенному событию. Конфликт уже повлиял не только на стоимость нефти, но и на логистику танкеров, и на стоимость страховки. По данным Financial Times, стоимость страховки судов, проходящих через Ормузский пролив, выросла более чем на 60% с начала войны между Израилем и Ираном.

В сложившихся условиях рост нефтяных котировок может продолжиться, считают аналитики.

По словам Кирилла Таченникова, в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке весьма вероятно, что цены могут превысить и $80 за баррель. «Без текущей геополитической напряженности цены были бы в районе $67–68 за баррель Brent. При этом премия за геополитический риск может расшириться или, наоборот, сузиться в зависимости от хода развития ситуации»,— предупреждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Повышение цен на нефть оказывает ограниченное влияние на российский валютный рынок. В ходе торгов четверга курс доллара на внебиржевом рынке опускался лишь на 39 коп., до 78,11 руб./$, по итогам дня остановился на отметке 78,34 руб./$. Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, краткосрочная динамика цен на нефть вторична для рубля в условиях сниженной спекулятивной активности внутреннего рынка в отсутствие иностранных участников.

При этом давление на курс рубля оказывает возросший спрос на валюту со стороны населения в связи с подготовкой к сезону отпусков. Вдобавок к этому в результате укрепления на 30% с начала года он оказался сильно перекуплен, о чем на ПМЭФ-2025 заявляли представители бизнеса и банков. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью «Известиям» отметил, что текущий уровень курса «вредный» и ему надо «отруливать» к уровням выше 90 руб./$. Однако при устойчивом росте цен на нефть рубль имеет шансы еще укрепиться. «Фундаментально рубль может укрепиться только в том случае, если текущий повышенный уровень нефтяных котировок сохранится в течение одного квартала и более. С учетом внешних ограничений лаг между изменением средней цены нефти и ее влиянием на рубль может достигать двух-трех месяцев»,— отмечает господин Евстифеев.

Виталий Гайдаев