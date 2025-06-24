У лизинга засветились шашечки

Сервисы такси и каршеринга стали активно закупать в лизинг легковые автомобили, в особенности подержанные. Динамику связывают как с выгодными ценами на машины из стоков лизинговых компаний, которые продолжают расти, так и с новым законом о локализации машин для такси. Эксперты полагают, что перевозчики стараются закупиться иномарками впрок, а пик активности начнется ближе к весне 2026 года, когда закон о локализации вступит в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Спрос на легковые автомобили со стороны сервисов такси и каршеринга в апреле—мае кратно увеличился, рассказали “Ъ” опрошенные лизинговые компании. Рост сделок фиксируется как на новый, так и на подержанный сегменты, отмечает большинство игроков в отрасли, на последний — более значительно. Собеседники “Ъ” в лизинговых компаниях связывают активность перевозчиков с широким ассортиментом и привлекательными ценами на машины из стоков. Такие автомобили — оптимальное решение, позволяющее обновлять парк при минимальных капитальных затратах, уверены в «Интерлизинге».

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Роман Романовский предполагает, что рост закупок со стороны таксопарков также может быть обусловлен высокими процентными ставками и ограничениями кредитования физических лиц, в результате которых ряд водителей не может оформить автомобиль на себя. «Как следствие, они могут обращаться за арендой машины в таксопарк, формируя дополнительный спрос на финансирование именно со стороны уже таксопарка»,— поясняет эксперт.

По словам управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова, за апрель—май количество сделок компании с таксомоторными перевозчиками по новым машинам выросло на 74% по сравнению с январем.

Еще более востребованы, продолжает топ-менеджер, предложения из стока — сегмент с пробегом: здесь спрос вырос в 4,5 раза по сравнению с январем и на 71% год к году. В «Интерлизинге» рассказывают, что в апреле—мае количество профинансированных легковых автомобилей для таксопарков и каршеринга показало четырехкратный рост год к году. «Около 50% профинансированных транспортных средств — автомобили с пробегом»,— уточняют в компании. Существенный рост продаж подержанных машин сервисам такси и каршеринга наблюдают и в «Европлане».

Запасы лизинговых компаний, обеспечивающие выгодные предложения на вторичном рынке, пока в объемах не уменьшаются (см. “Ъ” 19 июня). В «Газпромбанк Лизинге» оценивают общие стоки российских лизинговых компаний на июнь примерно в 40–42 тыс. автомобилей, из которых 25–30% — легковые и легкие коммерческие. Региональный директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Дмитрий Виссарионов считает, что большинство клиентов из числа таксопарков и сервисов каршеринга сейчас в ожидании. «В рамках нового закона о локализации легковых такси еще нет понимания по тому же финальному классификатору брендов, который нужно закупать»,— добавляет он.

Принятый закон о локализации автомобилей — драйвер нынешнего роста спроса на автомобили со стороны сервисов такси, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. «Все прочие факторы внешней среды, включая общую инфляцию и высокую стоимость денег, не располагают к росту бизнеса»,— уверен он. Под новые требования закона попадают отечественные машины, тогда как эксплуатационные характеристики последних могут уступать иностранным автомобилям, напоминает господин Асатуров, ссылаясь на оценку таксопарков. Согласно закону, иномарки, внесенные в региональные реестры такси до 1 марта 2026 года, смогут продолжать работу до списания.

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, о влиянии закона о локализации такси, 3 июня, «РИА Новости»: «Мы производим, можем производить достаточное количество автомобилей, и здесь все будет зависеть от заказа автопарков».

По закону с марта 2026 года в большинстве регионов РФ для включения в реестр такси машина должна иметь 3,2 тыс. баллов локализации либо быть выпущена по специальному инвестиционному контракту, заключенному в 2022–2025 годах (см. “Ъ” от 14 мая). Господин Агаджанов говорит, что в ГК «Альфа-Лизинг» не отмечают тренда на переход на отечественные автомобили в связи с принятием закона. «Доля китайских автомобилей для таксопарков достигла 40%, тогда как всего год назад этот показатель составлял только 5%»,— отмечает топ-менеджер. По данным источников “Ъ”, критериям закона соответствует вся линейка Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Aura), УАЗ Patriot и Hunter, производимые на «Моторинвесте» Evolute: i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space и Voyah: Free, Dream. Также под требования подходит марка «Москвич» c моделями 3, 3е, 6 и 8.

В 2026 году — особенно ближе к марту — собеседники “Ъ” среди лизинговых компаний прогнозируют рост спроса на иномарки со стороны сервисов такси и каршеринга. «Парки будут стремиться успеть закупить автомобили иностранного производства и внести их в региональные реестры такси до даты икс — 1 марта 2026 года»,— соглашается Дмитрий Виссарионов. Однако особенный ажиотаж в сделках не предвидится, считает топ-менеджер, так как далеко не все перевозчики смогут себе позволить крупные траты.

Наталия Мирошниченко