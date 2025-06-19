Повторный лизинг пробуксовывает

Лизинговые компании с трудом избавляются от изъятых легковых и грузовых автомобилей. Сроки реализации увечились в полтора раза и достигают полугода. При этом содержание складов изъятой техники и самих предметов лизинга обходится довольно дорого. В наибольшей степени в нынешней ситуации страдают небольшие специализированные компании и компании вне банковских групп. Участники рынка считают, что пик изъятий пройден, а вот ускорение реализации станет возможно только при значительном снижении ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Лизинговые компании столкнулись с проблемой роста сроков продажи изъятого имущества (стоков), следует из опроса Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) и аналитического агентства «Автостат». Больше половины опрошенных участников ОЛА отметили удлинение сроков экспозиции и реализации изъятого имущества более чем на 30% в 2024–2025 годах, 73% участников ОЛА зафиксировали увеличение данного срока минимум на 10%.

Опрос проводился в марте—мае среди 100 респондентов, 40 из которых являются участниками ОЛА, в их числе компании из топ-10 по объему лизингового портфеля.

В настоящее время реализация может растянуться на многие месяцы. Как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев, минимальные сроки реализации приходятся на легковой автотранспорт (1–1,5 месяца) и строительную технику (чуть более двух месяцев). Однако экспозиция оборудования и грузового транспорта может составлять около четырех месяцев, сельскохозяйственной техники — более полугода. Эти значения в 1,5 раза больше, чем сроки экспозиции в 2023 году, указывает директор по правовым вопросам «Интерлизинга» Сергей Шишкин.

В целом проблема реализации изъятой техники касается преимущественно сегмента автотранспорта, особенно грузового, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Автомобильные стоки у российских лизинговых компаний достигали рекордных 30 тыс. штук (см. “Ъ” от 10 апреля).

При этом 85% респондентов, опрошенных ОЛА и «Автостатом», отмечают, что экономически выгоднее стратегия «продать и забыть», чем передача в аренду. Это связано с тем, что хранение большого количества техники несет существенные затраты. «Содержание на балансе лизингодателей изъятой техники — это расходы на аренду стоянки и упущенная выгода от простаивания активов компании»,— отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Так, содержание одного склада техники обходится в 860 тыс. руб. ежемесячно, одного автомобиля — в 10–25 тыс. руб., оценивает управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

30 тысяч автомобилей скопилось у лизинговых компаний в результате изъятия за неплатежи и невозможности повторной реализации

В «Европлане» заявили, что в прошлые периоды «реализовывали авто в основном в повторный лизинг», но в сложившейся ситуации, чтобы не наращивать стоки, «стали продавать и за наличные». В компании реализуется в среднем около 1 тыс. автомобилей в месяц (около 50–60% передается в лизинг новым клиентам, остальные продаются за наличный расчет). Сток «Европлана» на конец мая превышал 4,5 тыс. единиц.

Основным препятствием для реализации стоков является сокращающийся спрос. Например, интерес к грузовой технике, бывшей в эксплуатации, сократился по итогам мая на 11%, оценивает Максим Агаджанов.

Это обусловлено сокращением инвестиционных программ, особенно в гражданском и дорожном строительстве. В таких условиях некоторые компании идут на более высокие дисконты при реализации техники, чтобы оперативнее реинвестировать средства в бизнес. В частности, в «Альфа-Лизинге» предлагают существенный дисконт при покупке от двух единиц на условиях с минимальным авансом, сезонным графиком платежей и скидками лизинговых компаний.

При этом наибольший риск увеличения сроков реализации несут специализированные компании, например концентрирующие портфели в автолизинге или лизинге спецтехники, поскольку именно эти сегменты демонстрируют рост изъятий, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Также это касается региональных лизинговых компаний небольшого размера, добавляет он. Кроме того, это может коснуться небольших компаний вне банковских групп, которые могут иметь ковенанты по кредитам с предельными значениями по долям проблемной задолженности или изъятых предметов лизинга на балансе.

Впрочем, участники рынка ожидают снижения напряженности на рынке во втором полугодии. Несмотря «на вероятность роста доли возвращенной лизингодателям техники до 8–10% по результатам текущего года», пик числа возвратов предметов лизинга уже пройден, считает Максим Агаджанов. Кроме того, по прогнозам «Альфа-Лизинга», будет расти спрос на грузовую технику в разгар сельскохозяйственного сезона, а также вследствие увеличения числа грузоперевозок стройматериалов для строительства объектов в южных регионах. Однако ускорение сроков реализации может произойти только в случае снижения ключевой ставки ниже 15%, резюмирует Сергей Гришунин.

Елена Ванюшина