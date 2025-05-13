Русские шашечки

Столкнувшийся с противодействием таксомоторной отрасли закон о локализации автомобилей для такси принят Госдумой. С марта 2026 года в большинстве регионов РФ для включения в реестр такси машина должна иметь 3200 баллов локализации либо быть выпущена по СПИК, заключенному в 2022–2025 годах. По оценкам участников рынка, это допускает для работы в такси не только машины АвтоВАЗа — ключевого лоббиста инициативы, но и части конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Госдума приняла 13 мая во втором и третьем чтениях закон об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. С 1 марта 2026 года для включения машины в реестр такси количество баллов локализации должно соответствовать планке, установленной для госзакупок (сейчас 3200 баллов), либо автомобиль должен быть произведен в рамках СПИК, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Возможен и допуск машины, выпущенной по более позднему СПИК, но это потребует решения правительства. С 2033 года единственным условием включения в реестр станет количество баллов локализации.

В Госдуме уточнили, что требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в реестры до 1 марта 2026 года. Разрешение на работу в такси действует пять лет. В части регионов закон вступит в силу позже. Для Калининградской области и Сибирского федерального округа дана отсрочка до 1 марта 2028 года, для Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

Глава комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Евгений Москвичев уточнил “Ъ”, что закон касается всех категорий бизнеса и классов такси.

Источники “Ъ” напоминают, что изначально лоббистом закона о локализации такси был АвтоВАЗ. Автопроизводитель настаивал, чтобы в таксопарках использовались машины с высоким уровнем локализации, а не импортируемые, в том числе «которые производятся за рубежом и собираются в России из крупных импортных узлов». Идею российских машин в такси поддержал президент РФ Владимир Путин во время визита на основную площадку компании в Тольятти в январе. В АвтоВАЗе отказались от комментариев.

Но принятая версия закона претерпела ряд изменений не в пользу АвтоВАЗа. Так, послабление требований в виде допуска в такси автомобилей, произведенных в рамках СПИК, заключенного с марта 2022 года, допускает в реестр китайские машины, выпущенные в РФ под российскими брендами, считает один из собеседников “Ъ”.

Таким образом, поясняет он, в такси могут быть допущены бренды, производимые на «Автоторе» (в частности, BAIC, Kaiyi, SMW), Citroen C5 Aircross, Tenet производства «АГР Холдинга», электромобили Evolute, выпускаемые на заводе под Липецком. Хотя другой источник “Ъ” считает, что автомобили, производимые на «Автоторе», не подпадают под требования, так как компания заключала СПИК до 2022 года, а позднее вносила поправки. Аналогично с «АГР Холдингом», который выступает преемником СПИК Volkswagen, добавляет он. Третий источник “Ъ” уточняет, что автомобили Evolute и Voyah действительно проходят по требованиям. Четвертый собеседник “Ъ” включает в их число марку «Москвич».

Согласно документу, в требования закона не вписывается иностранный и локализованный в РФ автопроизводитель — Haval. Компания заключала СПИК до 2022 года, а модели, выпускаемые на заводе под Тулой, по сведениям “Ъ”, пока не набирают 3200 баллов.

Таксисты неоднократно выражали обеспокоенность по поводу локализации такси и просили президента РФ Владимира Путина не принимать законопроект (см. “Ъ” от 21 февраля). В сервисе «Максим» отмечают, что рынок бюджетных автомобилей в РФ «фактически отсутствует», а машины Lada стали «слишком дорогие». С 2020 года продукция АвтоВАЗа подорожала в два-три раза, говорят в «Максиме».

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус считает, что для таксомоторной отрасли было бы эффективнее ввести более гибкое стимулирование использования отечественного автопрома. Например, отмечает он, вернуть плату за внесение сведений в реестр такси о не локализованном автомобиле и освободить от платы за внесение в реестр машины отечественной сборки. По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, нововведение, несмотря на неоднозначность, не грозит кризисом в отрасли. До марта 2026 года достаточно времени на «подстройку» для таксопарков и для производителей автомобилей, добавляет управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов.

Принятая версия закона несет риски роста стоимости поездки в такси, считает глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, добавляя, что документ принят без поправок, которые представляли общественные организации и эксперты.

Эффект на стоимость перевозки будет зависеть от простоев на ремонт, роста расходов и выпадения доходов по этой причине, отмечают в «Максиме», не исключая корректировку тарифов. В «Яндекс Такси» уверены, что закон потребует «существенной адаптации» отрасли.

Наталия Мирошниченко, Дарья Андрианова