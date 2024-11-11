Сигнал потерян

До конца 2025 года операторы связи закончат демонтаж базовых станций на территориях школ и детских садов, как того еще три года назад потребовал Роспотребнадзор «из-за рисков негативного влияния излучения». Сейчас рекомендация затрагивает 221 школу и детский сад, но операторы опасаются, что в итоге может быть демонтировано около 4 тыс. станций по всей стране. Это, утверждают они, приведет к существенной деградации сети в ряде районов, особенно густонаселенных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Операторы связи до конца 2025 года закончат демонтаж базовых станций (БС) на территориях школ и детских садов, рассказали “Ъ” в Минцифры. На данном этапе речь идет о 221 школе и детском саду по всей стране, добавили в там: «Демонтаж стал необходим в связи с дополнительным санитарным правилом о запрете размещения БС на территории всех образовательных организаций».

В Роспотребнадзоре “Ъ” сообщили, что запрет на размещение вступил в силу в 2021 году и был введен «впервые», а объекты, на которых оборудование было установлено ранее, демонтаж не затронул. Установка новых БС на «территории организаций высшего, среднего профессионального и дополнительного образования не допускается», добавляют в ведомстве. Однако в конце 2022 года Роспотребнадзор и Минцифры утвердили график снятия БС с территорий дошкольных и общеобразовательных организаций «из-за рисков негативного влияния электромагнитного излучения на здоровье обучающихся», говорилось в письме ведомства от 27 декабря 2022 года (есть у “Ъ”).

В Минцифры также добавляют, что «все базовые станции устанавливаются только после заключения Роспотребнадзора и соответствуют строгим нормам СанПиН». Кроме того, в министерстве говорят, что будут продолжать «настаивать на отмене обременений по демонтажу» оборудования и ведут работу над этим вопросом с Роспотребнадзором.

«Всего из-за ограничений может быть демонтировано порядка 4 тыс. базовых станций мобильных операторов, что приведет к существенной деградации сети в ряде районов, особенно в густонаселенных кварталах»,— говорят в МТС.

В компании считают, что отсутствие быстрого мобильного интернета и качественной связи «препятствует реализации госполитики по развитию учебных кампусов».

Поиск новых мест для размещения БС «оказывается довольно сложной задачей» из-за отказов собственников жилья в установке оборудования на крышах жилых домов и наличием в некоторых субъектах РФ ограничений на размещение мачтовых конструкций (см. “Ъ” от 10 октября), говорят в «Вымпелкоме». «Две трети времени обучающиеся проводят за пределами образовательных организаций, где в полной мере подвергаются влиянию электромагнитного излучения БС»,— напоминают в операторе. Там также считают, что отмена или смягчение запретов на размещение «позволит операторам избежать дополнительных расходов и направить высвобожденные средства на развитие сетей». Источник, близкий к одному из крупных операторов связи, оценивает расходы на демонтаж БС в одном месте и установку в другом в 150–200 тыс. руб.

Требования, которые предъявляют к размещению телеком-оборудования, усложняют задачу по «эффективному построению качественного покрытия сети и выполнению лицензионных обязательств операторов», говорят в «МегаФоне».

«В подавляющем большинстве случаев после демонтажа мы ищем альтернативное место для размещения оборудования на крышах зданий либо арендуем или строим антенно-мачтовые сооружения. Проработка альтернативного места размещения затрудняет досрочный демонтаж»,— объясняют в t2 (бывший Tele2).

«Проблема парадоксальна: большинство этих БС были установлены в том числе для выполнения требований для получения лицензий LTE по пункту о покрытии образовательных учреждений. На них были выданы соответствующие документы, а теперь — демонтаж»,— удивляется редактор профильного Telergam-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. При этом к масштабным проблемам со связью демонтаж такого количества станций не приведет, считает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. «Но возможно ухудшение связи в близлежащих домах, а также в самих образовательных учреждениях»,— добавляет он.

Алексей Жабин