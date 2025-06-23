Контрольный выстрел «в сердце Тегерана»

Массированные бомбардировки США ядерных объектов Ирана приблизили Израиль к выполнению его военных целей, заявил вечером 22 июня премьер Биньямин Нетаньяху. Обе страны продолжают атаковать друг друга. Вечером 23 июня Тегеран опробовал свои силы за пределами Израиля и запустил ракеты по американским базам в Катаре и Ираке. Между тем эксперты пытаются оценить, насколько велик ущерб, нанесенный ядерной программе Ирана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jack Guez / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Jack Guez / Pool / Reuters

Израиль приблизился к достижению двух своих целей — устранению иранской «ядерной» угрозы и программы наращивания производства иранских баллистических ракет. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил на вечерней пресс-конференции 22 июня, после того как США нанесли массированные удары по ядерной инфраструктуре Исламской Республики. При этом премьер-министр пообещал, что не позволит втянуть Израиль в затяжную войну.

«Мы не будем продолжать наши действия сверх необходимого, но мы также не закончим слишком рано,— пояснил глава правительства.— Когда цели будут достигнуты, тогда операция будет завершена».

На 11-й день операции «Народ как лев» ЦАХАЛ продолжил военное давление на противника. Как сообщил в понедельник министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, израильская армия нанесла беспрецедентный удар по «правительственным репрессивным органам в самом сердце Тегерана». Под удар попали штаб-квартира иранского вооруженного ополчения «Басидж», административные здания тюрьмы Эвин, где содержатся политзаключенные, объекты органов внутренней безопасности в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также отделы внутренней пропаганды.

Символично, что израильские удары 23 июня вывели из строя часы на столичной площади Палестины, которые назывались «Уничтожение Израиля». Табло, установленное в 2017 году в центре Тегерана, отсчитывало время до предполагаемого падения еврейского государства к 2040 году.

«За каждый пуск по израильскому тылу иранский диктатор (имеется в виду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.— “Ъ”) будет наказан, и атаки продолжатся с полной силой»,— подчеркнул господин Кац.

Как уточняется в сообщении ЦАХАЛа, волна атак 23 июня была направлена на объекты, от которых зависит «стабильность режима». «Эти командные центры имеют значительный военный эффект, и кроме того, они влияют на способность режима обеспечивать контроль (над гражданским населением.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении.

Как сообщили в разговоре с The Wall Street Journal (WSJ) израильские и арабские официальные лица, после американских бомбардировок Израиль движется к завершению своей военной операции «Народ как лев», стартовавшей 13 июня. По их словам, в ближайшие дни командование ЦАХАЛа намерено выполнить свой план по уничтожению военных целей на территории Исламской Республики, а это, в свою очередь, даст возможность объявить о конце операции. Однако ситуация «на земле» быстро меняется, и многое будет зависеть от того, какие ответные действия будет предпринимать Иран, рассуждают собеседники WSJ.

Иран со своей стороны показал, что не готов останавливать акции возмездия.

КСИР объявил о 21-й волне атак против Израиля с начала вооруженного конфликта. В комбинированном ударе по израильским городам были задействованы баллистические ракеты, а также «умные» беспилотники, заявили в аппарате безопасности Ирана. Уточняется, что иранцы впервые использовали против противника свою баллистическую ракету Qadr H с кассетной боевой частью. Как пояснили в КСИР, это необходимо для «эффективного и разрушительного воздействия на цели».

23 июня атакам подвергся не только Израиль. Как сообщили иранскому агентству Mehr информированные источники, под удар попала и одна из американских баз в сирийской провинции Хасеке. Впрочем, собеседники агентства не уточнили, кто именно попытался атаковать эту базу — Иран или лояльные Тегерану шиитские группировки.

В тот же день стало известно, что армия Ирана ударила, по одним данным, шестью, по другим — десятью ракетами по американским базам в Катаре.

Вслед за этим в Тегеране заявили о старте операции против американских баз в Катаре и Ираке под названием «Хорошая весть о победе», выпустив одну ракету и по американской базе Айн-аль-Асад в Ираке. Но, судя по всему, в обоих случаях силы ПВО успели сработать на упреждение.

Выступая на открытии экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что международные инспекторы зафиксировали урон, которые американские бомбардировки нанесли ядерным объектам в Исфахане и в Натанзе. Однако, по его словам, «на данный момент никто, включая МАГАТЭ, не в состоянии полностью оценить подземный ущерб, нанесенный Фордо» — расположенному в толще горных пород ключевому объекту иранской ядерной инфраструктуры, где, как считалось, производился высокообогащенный (до 60%) уран.

На всех трех объектах, пораженных американскими бомбардировками, иранская сторона не зафиксировала повышения уровня радиации за пределами нормы, уточнил господин Гросси. По его словам, в настоящий момент инспекторы МАГАТЭ остаются в Исламской Республике, чтобы «выполнить требуемые задачи по согласованию с Ираном».

После американской операции под вопросом остается судьба 400 кг произведенного Ираном высокообогащенного урана. Иранский источник издания The Financial Times (FT) заявил, что запасы ядерного материала Тегерану удалось перепрятать. Израильский источник FT, в свою очередь, допустил, что Исламская Республика действительно могла вывезти часть урана, обогащенного до 60%. Но, по его словам, преобразовать его для получения «эффективного, миниатюрного ядерного оружия» очень сложно, учитывая то, что Израиль в ходе операции ликвидировал значительную часть иранских физиков-ядерщиков.

Господин Гросси сообщил, что Иран особо не скрывал своего желания защитить и перепрятать высокообогащенный уран.

Вместе с тем Биньямин Нетаньяху дал понять, что Израиль имеет представление о его местонахождении. «Это важный компонент (иранской ядерной программы.— “Ъ”), и у нас есть интересная информация по этому поводу»,— заявил господин Нетаньяху, выступая на пресс-конференции. Однако премьер отказался делиться с журналистами какими-либо подробностями. Вероятно, чтобы не приоткрывать завесу секретности оперативных планов.

Нил Кербелов