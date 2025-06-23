Зона турбулентности стала глобальной

Глобальная турбулентность стала главной темой открывшегося 23 июня в Москве международного экспертного форума «Примаковские чтения». Особое внимание участники по понятным причинам уделили войне на Ближнем Востоке. Общее мнение: Израиль и США, начав бомбардировки Ирана, грубо нарушили международное право и нанесли колоссальный удар по режиму нераспространения ядерного оружия, что чревато крайне негативными последствиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Тему открывшейся в понедельник двухдневной конференции, посвященной памяти государственного деятеля и ученого Евгения Примакова, организаторы утвердили еще в марте, и, как сказал на открытии форума президент Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Александр Дынкин, не ошиблись. «Мы не просчитались с выбором этой темы — мировая турбулентность, потому что 22 апреля произошел теракт в Пахалгаме, а 7 и 10 мая Индия и Пакистан соответственно объявили о начале войсковых операций. Не успел закончиться этот конфликт между, подчеркиваю, двумя ядерными державами, как 13 июня уже вспыхнула израильско-иранская война. А сегодня, после американских бомбардировок Ирана, эскалация этого конфликта поднялась на новый, весьма опасный уровень»,— предупредил он.

На открытии форума помощник президента РФ Юрий Ушаков зачитал приветствие от Владимира Путина, также подчеркнувшего, что тема выбрана верно. «Тема нынешних, одиннадцатых чтений — “Глобальная турбулентность” — точно отражает текущее положение дел в международных отношениях,— заявил он, уточнив, кто по мнению Москвы, несет ответственность за сложившуюся ситуацию.— Попытки стран Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка, сохранить выгодную только им одним модель глобализации привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне». Одним из проявлений этого стало, по словам Владимира Путина, «нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента Юрий Ушаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Помощник президента Юрий Ушаков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Участники первого дня форума (помимо большого числа ученых из России это и делегаты из 16 зарубежных государств) затронули множество актуальных проблем, но по понятным причинам особое внимание уделили войне на Ближнем Востоке. «Страна, которая не является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”),— Израиль, а также страна, которая обладает ядерным оружием и является депозитарием ДНЯО,— США нанесли серию ударов по ядерным объектам в Иране, которые находятся под гарантиями и контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)»,— напомнил в своем выступлении директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков. Эксперт предположил, что реальной целью израильско-американской операции был вовсе не полный демонтаж иранской ядерной программы, а смена власти в Тегеране.

Антон Хлопков подчеркнул, что вторжение США в Ирак в 2003 году подтолкнуло Северную Корею к созданию ядерного оружия, и не исключил, что удары Израиля и США по Ирану приведут к схожим последствиям.

«Сейчас целый ряд стран всерьез задумывается о том, что же дальше, какая страна окажется следующей под ударом, как обеспечить свой суверенитет и не будет ли режим нераспространения (оружия массового уничтожения.— “Ъ”) использован вновь в качестве предлога для того, чтобы повлиять на чью-то внутреннюю и внешнюю политику или даже сменить некий неугодный режим»,— развил он свою мысль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик РАН Алексей Арбатов (слева) и директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Академик РАН Алексей Арбатов (слева) и директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По общему мнению участников форума, израильско-американская операция может крайне негативно сказаться на будущем ключевого международного соглашения в сфере безопасности — ДНЯО. Антон Хлопков не исключил, что из договора выйдет Иран, но не только. «Очень высоки риски того, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе целый ряд государств… всерьез задумается о выходе из ДНЯО в соответствии со статьей 10 данного договора, причем вовсе не для создания собственного ядерного оружия, а чтобы не повторить судьбу Ирана»,— пояснил эксперт, напомнив, что Иран был самым тщательно проверяемым (следящим за соблюдением ДНЯО органом) МАГАТЭ государством и у агентства не было данных о том, что Тегеран решил создавать ядерное оружие. Тем не менее от агрессии со стороны Израиля и США это его не спасло.

Анатолий Антонов, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, бывший посол РФ в США, также подчеркнул, что в документах МАГАТЭ отсутствуют факты разработки Тегераном ядерного оружия. «Настало время определиться, будем ли мы продолжать полагаться на выводы МАГАТЭ, или опять решение берет на себя в области соблюдении ДНЯО тот, кто имеет больший военный потенциал»,— отметил он. По его словам, израильско-американская операция нанесла колоссальный, хоть и не сокрушительный удар по ДНЯО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, бывший посол России в США Анатолий Антонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, бывший посол России в США Анатолий Антонов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов, модерировавший дискуссию о «Многополярном ядерном мире», попросил ее участников (помимо Анатолия Антонова и Антона Хлопкова это был руководитель Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер) прокомментировать мнение ряда экспертов о том, что появление новых ядерных государств пойдет миру на пользу. Все трое усомнились в этом подходе, отметив, что дальнейшее распространение ядерного оружия сделает глобальную обстановку еще более турбулентной.

Елена Черненко