Дональд Трамп сверг режим нераспространения

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи нанес визит в Россию, ставшую первой страной, которую посетил представитель высшего руководства Исламской Республики после ударов США по ее ядерным объектам. Москва вновь предлагает себя в качестве посредника между Тегераном и Вашингтоном с целью не допустить перерастание конфликта вокруг иранского атома в новый кризис международной безопасности. Белый дом намекнул, что может поставить своей целью смену режима в Иране, и рекомендует Тегерану вернуться к переговорам. Но иранское руководство дает понять, что не может не ответить на американские удары. В Иране звучат призывы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и угрозы перекрыть Ормузский пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters Глава МИД Ирана Аббас Арагчи

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Визиту главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Москву предшествовал его разговор с коллегами из Британии и Франции Дэвидом Лэмми и Жан-Ноэлем Барро, проведенный в воскресенье, 22 июня, перед его отлетом в российскую столицу.

«Молчание и бездействие в ответ на агрессию против Ирана будет иметь масштабные последствия для всех стран»,— предупредил главу МИД Франции Аббас Арагчи. В свою очередь, глава британского Форин-офиса поспешил заверить иранского министра в стремлении продолжить путь дипломатии с Тегераном.

«В нынешних новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь огромное значение»,— заявил в эфире иранского телевидения глава МИД Ирана накануне переговоров с Владимиром Путиным.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, продолжатся ли контакты с США после встречи Владимира Путина и Аббаса Арагчи, «контакты с американцами идут, в том числе по Ирану».

На этом фоне по инициативе главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси совет управляющих агентства провел в Вене внеочередную сессию по Ирану в закрытом режиме.

Несмотря на резкую активизацию международных контактов по Ирану, позиции сторон остаются непримиримыми. Это в полной мере продемонстрировало состоявшееся в ночь на понедельник по инициативе России, Китая, Пакистана и ряда других стран внеочередное заседание Совбеза ООН по иранской проблеме. Это заседание показало, в частности, что политика стран в период кризиса становится все более непредсказуемой.

Еще на прошлой неделе выдвинувший президента Трампа на Нобелевскую премию мира Пакистан неожиданно для себя оказался в группе стран, осуждающей действия США.

Россия, которая после смены власти в Белом доме старательно воздерживалась от критики администрации Трампа, на этот раз выступила с самой жесткой оценкой действий США после ухода президента Байдена.

«В 2003 году в стенах этого зала госсекретарь США Колин Пауэлл тряс пробиркой, оправдывая планы Вашингтона вторгнуться на территорию другого суверенного государства лишь для того, чтобы, повергнув его народ в хаос на десятилетия, не найти никакого оружия массового уничтожения. Сегодняшняя ситуация от той по сути ничем не отличается. Нас опять призывают поверить в сказки, чтобы вновь принести страдания миллионам людей на Ближнем Востоке»,— негодовал постпред России при ООН Василий Небензя. «Совет безопасности просто обязан выработать коллективное решение, которое сделало бы недопустимыми удары по объектам иранской инфраструктуры мирного атома, находящимися под гарантиями МАГАТЭ»,— добавил российский дипломат.

О недопустимости новых атак на ядерные объекты, которые могут привести к радиоактивным выбросам и выходу Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, предупредил и выступивший на заседании Совбеза ООН по видеосвязи гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Однако с такой позицией решительно не согласился постпред Израиля при ООН Дэнни Данон, призвавший не прекращать атаки, а быть готовыми их продолжать. «У нас еще остается много целей (для ударов.— “Ъ”). Это вопрос к Ирану, они должны быть очень аккуратны в своих шагах», — предупредил он. «Мир и Совет безопасности должны ясно и без колебаний сказать спасибо США и президенту Трампу за то, что он действовал, когда другие отворачивались»,— отметил Данон.

Сам же Дональд Трамп, действия которого не нашли широкого понимания в мире, решил похвалить себя и вооруженные силы США в новых постах в соцсети Truth Social.

«Самый большой ущерб был нанесен намного ниже уровня земли. В яблочко!!!» — восхищался Трамп. «Ущерб ядерным объектам Ирана оценивается как монументальный. Удары были жесткими и точными. Наша армия показала высокое мастерство»,— добавил он. Еще один пост президента США выглядел и вовсе сенсационно: в нем он впервые допустил возможность участия США в смене власти в Иране.

«Политически некорректно использовать термин “смена режима”, но если нынешний иранский режим не в состоянии снова сделать ИРАН ВЕЛИКИМ, почему бы не сменить режим???» — написал Трамп.

Новое заявление, в котором прозвучала нотка угрозы, сделал и госсекретарь США Марко Рубио. «Что будет дальше, теперь зависит от следующего шага Ирана. Если они выберут дипломатический путь, мы готовы. Мы можем заключить сделку, хорошую и для них, для иранского народа, и для всего мира. Если же они предпочтут другой путь, будут последствия»,— предупредил он. Накануне и вице-президент Джей Ди Вэнс, и министр обороны Пит Хегсет давали понять, что США не ставят своей задачей смену режима в Иране и после ударов по его ядерным объектам предпочтут делать акцент на дипломатии.

Однако иранская сторона пока не видит возможности для деэскалации и заявляет о готовности давать отпор США и Израилю, не боясь спровоцировать их на еще более решительные действия. «США напали на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в подобной ситуации? Естественно, они должны получить ответ»,— заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

С грозным заявлением выступил 23 июня и главнокомандующий вооруженных сил Ирана Амир Хатами.

«В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же»,— заявил он на совещании иранских военачальников. «Мы будем воевать вплоть до победы»,— пообещал генерал Хатами.

Помимо возможных ударов по американским военным базам и посольствам в регионе другими рычагами воздействия в руках Ирана стала угроза выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и блокировки Ормузского пролива, по которому проходит 20% мировых танкерных перевозок нефти.

В Тегеране все громче звучат голоса, призывающие к выходу из ДНЯО. Пока эту идею выдвинул комитет по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента, и последнее слово будет за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Однако полностью исключать такую возможность нельзя, как и вероятность блокировки Ормузского пролива, окончательное решение по которому должен одобрить Совет национальной безопасности Ирана.

«Если Ормузский пролив будет закрыт, пощады для США не будет. Никто не застрахован от мирового нефтяного шока — цены на бензин взлетят»,— написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Сергей Строкань