СКР завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе»

Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Фигурантами проходят 19 человек, следствие против двух организаторов и четырех участников террористической организации продолжается. Дело направили прокурору для передачи в суд, сообщила «Ъ» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонтаж сгоревшего здания концертного зала «Крокус Сити Холл»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Демонтаж сгоревшего здания концертного зала «Крокус Сити Холл»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На скамью подсудимых отправятся члены террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ) и их пособники. В зависимости от роли их обвиняют по статьям о терроризме, незаконном ремонте и изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия, фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в России.

Следствие установило, что теракт спланировали и совершили в интересах украинского руководства, подготовку начали за несколько месяцев. Часть фигурантов прибыла из-за рубежа. Другие уже жили в России и искали оружие для преступников. Ряд обвиняемых также планировали взорвать развлекательный комплекс в Каспийске.

Участвовавшие в нападении на «Крокус Сити» террористы планировали скрыться на Украине, однако их перехватили в Брянской области. Некоторым пособникам поручили уехать из России, их задержали при попытке пересечения границы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы устроили стрельбу перед началом концерта группы «Пикник». Затем они подожгли зал. В результате погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения получили 609 человек. Общий ущерб составил порядка 6 млрд руб.

О расследовании дела — в материале «Ъ» «В деле ''Крокуса'' взят новый след».

Никита Черненко