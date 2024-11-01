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В деле «Крокуса» взят новый след

Следствие установило злоумышленников, которые могли вооружить массовых убийц

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек, появились четверо новых фигурантов — жители Ингушетии. Двое из них арестованы, а еще двое объявлены в розыск. По версии следствия, все они могут быть связаны с уже признанным террористическим и запрещенным судом боевым крылом вирда баталхаджинцев. Обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, непосредственно совершивших нападение на посетителей концертного зала. Пособники признают участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, утверждая, что и представить себе не могли, к каким последствиям все это может привести.

В августе суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», на фото — один из обвиняемых — Диловар Исломов

В августе суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», на фото — один из обвиняемых — Диловар Исломов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В августе суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», на фото — один из обвиняемых — Диловар Исломов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Новыми фигурантами уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СКР, являются уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево. Их уголовное дело в центральном аппарате следственного ведомства уже соединили с громким делом о теракте (ч. 3 ст. 205 УК) в «Крокус Сити Холле», однако обвиняют пока по ч. 5 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств и взрывчатки, совершенные группой) УК.

В ходе расследования одного из самых кровавых преступлений последних лет было установлено, что за несколько недель до массового расстрела в концертном зале будущие исполнители преступления, выходцы из Таджикистана, через пособников связались со своими единомышленниками в Ингушетии.

32-летний Хусейн Медов, по оперативным данным «системно» участвующий в незаконном обороте оружия, по просьбе таджиков по своим каналам достал четыре охолощенных автомата Калашникова, которые у себя дома переделал в боевые.

Его сообщник, 27-летний Батыр Кулаев, передал своему земляку магазины для автоматов Калашникова и патроны, которые и были израсходованы террористами в «Крокусе».

Пособники Медова 23-летний Джабраил Аушев и 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам.

За ними приехали посредники, которые доставили в столичный регион помимо четырех автоматов 68 магазинов и более 2 тыс. патронов. Причем большая часть рожков перед отправкой была заряжена, а это, по версии следствия, подтверждает, что предполагаемые участники ингушского звена террористического сообщества знали, что их сообщники готовятся к настоящей бойне, что и произошло в итоге в Москве. По показаниям фигурантов расследования, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн руб.

Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали Медова и Аушева в Ингушетии. Двое их земляков объявлены в розыск.

Отметим, что ранее, в 2022 году, Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК), но отсидел всего несколько месяцев. А Алиев за нарушение правил хранения оружия и вовсе получил административное наказание по ч. 4 ст. 20.8 КоАП.

Главное о теракте в «Крокус Сити Холле»

Из Ингушетии Медова и Аушева доставили в Москву, где под стражей находятся другие участники теракта в «Крокусе» — в пятницу, 1 ноября, Басманный райсуд продлил новым фигурантам меры пресечения в виде ареста до 22 декабря. Заседание в базе данных Мосгорсуда значилось открытым. В этом режиме суд установил только личности фигурантов. Джабраил Аушев и Хусейн Медов оказались безработными, имеющими лишь среднее образование. При этом выяснилось, что астматик Медов является инвалидом 2-й группы.

Однако едва фигуранты представились суду, следствие заявило ходатайство о закрытии процесса. Решение о продлении стражи было оглашено публично.

После разбирательства представители обвиняемых сообщили “Ъ”, что они отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Мол, работали только с посредниками, поэтому и представить себе не могли, у кого в итоге окажутся стволы и как они будут использованы.

При этом правоохранители отмечают, что участники признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева связаны не только с приверженцами экстремистских течений в исламе, но и украинскими спецслужбами. Это укладывается и в ранее обнародованную руководством СКР и ФСБ версию об украинском следе в деле о теракте в «Крокусе».

Более того, по данным силовиков, потомок основополагателя вирда Ильяс Белхороев, разыскиваемый в России, регулярно выступает на иностранных медиаплощадках с русофобскими выпадами. При этом он отмечал, что оказывает помощь батальону имени Джохара Дудаева, который действует на стороне ВСУ. А достать оружие для него и родственников не составляет большого труда. В сентябре 2024 года в доме одного из двоюродных братьев Ильяса Белхороева был найден шведский гранатомет с националистическими наклейками на украинском языке.

А ищут Белхороева по другому громкому делу — о серии террористических нападений на начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который в итоге был убит вместе с братом в Москве.

Именно эти преступления послужили поводом для расследования деятельности боевого крыла вирда центральным аппаратом СКР и признания его судом террористическим.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Погибло 145 человек, еще 551 получил ранения и травмы. Непосредственными исполнителями преступления, по версии следствия, являлись Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В СКР полагают, что, направляясь в Белгородскую область, где их задержали 23 марта, террористы рассчитывали перебраться на Украину, ее спецслужбы готовили соответствующий коридор. В ходе дальнейшего следствия были задержаны и арестованы с десяток сообщников исполнителей, в том числе четверо, проживавших в Дагестане. Все они, полагают в ФСБ, являлись приверженцами запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан».

Николай Сергеев, Алексей Соковнин

Фотогалерея

Теракт в «Крокус Сити Холле»

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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