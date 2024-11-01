В деле «Крокуса» взят новый след

Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 145 человек, появились четверо новых фигурантов — жители Ингушетии. Двое из них арестованы, а еще двое объявлены в розыск. По версии следствия, все они могут быть связаны с уже признанным террористическим и запрещенным судом боевым крылом вирда баталхаджинцев. Обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, непосредственно совершивших нападение на посетителей концертного зала. Пособники признают участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов, утверждая, что и представить себе не могли, к каким последствиям все это может привести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В августе суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», на фото — один из обвиняемых — Диловар Исломов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ В августе суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», на фото — один из обвиняемых — Диловар Исломов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Новыми фигурантами уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СКР, являются уроженцы ингушского селения Сурхахи Хусейн Медов, Джабраил Аушев и Хаваж-Багаудин Алиев, а также Батыр Кулаев из Экажево. Их уголовное дело в центральном аппарате следственного ведомства уже соединили с громким делом о теракте (ч. 3 ст. 205 УК) в «Крокус Сити Холле», однако обвиняют пока по ч. 5 ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств и взрывчатки, совершенные группой) УК.

В ходе расследования одного из самых кровавых преступлений последних лет было установлено, что за несколько недель до массового расстрела в концертном зале будущие исполнители преступления, выходцы из Таджикистана, через пособников связались со своими единомышленниками в Ингушетии.

32-летний Хусейн Медов, по оперативным данным «системно» участвующий в незаконном обороте оружия, по просьбе таджиков по своим каналам достал четыре охолощенных автомата Калашникова, которые у себя дома переделал в боевые.

Его сообщник, 27-летний Батыр Кулаев, передал своему земляку магазины для автоматов Калашникова и патроны, которые и были израсходованы террористами в «Крокусе».

Пособники Медова 23-летний Джабраил Аушев и 31-летний Хаваж-Багаудин Алиев доставили оружие и боеприпасы в тайники возле сел Экажево и Сурхахи, отправив их координаты заказчикам.

За ними приехали посредники, которые доставили в столичный регион помимо четырех автоматов 68 магазинов и более 2 тыс. патронов. Причем большая часть рожков перед отправкой была заряжена, а это, по версии следствия, подтверждает, что предполагаемые участники ингушского звена террористического сообщества знали, что их сообщники готовятся к настоящей бойне, что и произошло в итоге в Москве. По показаниям фигурантов расследования, за оружие и боеприпасы им перечислили более 1 млн руб.

Сотрудники ФСБ и угрозыска задержали Медова и Аушева в Ингушетии. Двое их земляков объявлены в розыск.

Отметим, что ранее, в 2022 году, Аушев привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК), но отсидел всего несколько месяцев. А Алиев за нарушение правил хранения оружия и вовсе получил административное наказание по ч. 4 ст. 20.8 КоАП.

Из Ингушетии Медова и Аушева доставили в Москву, где под стражей находятся другие участники теракта в «Крокусе» — в пятницу, 1 ноября, Басманный райсуд продлил новым фигурантам меры пресечения в виде ареста до 22 декабря. Заседание в базе данных Мосгорсуда значилось открытым. В этом режиме суд установил только личности фигурантов. Джабраил Аушев и Хусейн Медов оказались безработными, имеющими лишь среднее образование. При этом выяснилось, что астматик Медов является инвалидом 2-й группы.

Однако едва фигуранты представились суду, следствие заявило ходатайство о закрытии процесса. Решение о продлении стражи было оглашено публично.

После разбирательства представители обвиняемых сообщили “Ъ”, что они отрицают свое участие в теракте, но признают причастность к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Мол, работали только с посредниками, поэтому и представить себе не могли, у кого в итоге окажутся стволы и как они будут использованы.

При этом правоохранители отмечают, что участники признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева связаны не только с приверженцами экстремистских течений в исламе, но и украинскими спецслужбами. Это укладывается и в ранее обнародованную руководством СКР и ФСБ версию об украинском следе в деле о теракте в «Крокусе».

Более того, по данным силовиков, потомок основополагателя вирда Ильяс Белхороев, разыскиваемый в России, регулярно выступает на иностранных медиаплощадках с русофобскими выпадами. При этом он отмечал, что оказывает помощь батальону имени Джохара Дудаева, который действует на стороне ВСУ. А достать оружие для него и родственников не составляет большого труда. В сентябре 2024 года в доме одного из двоюродных братьев Ильяса Белхороева был найден шведский гранатомет с националистическими наклейками на украинском языке.

А ищут Белхороева по другому громкому делу — о серии террористических нападений на начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который в итоге был убит вместе с братом в Москве.

Именно эти преступления послужили поводом для расследования деятельности боевого крыла вирда центральным аппаратом СКР и признания его судом террористическим.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске был совершен вечером 22 марта. Погибло 145 человек, еще 551 получил ранения и травмы. Непосредственными исполнителями преступления, по версии следствия, являлись Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В СКР полагают, что, направляясь в Белгородскую область, где их задержали 23 марта, террористы рассчитывали перебраться на Украину, ее спецслужбы готовили соответствующий коридор. В ходе дальнейшего следствия были задержаны и арестованы с десяток сообщников исполнителей, в том числе четверо, проживавших в Дагестане. Все они, полагают в ФСБ, являлись приверженцами запрещенной террористической организации «Вилаят Хорасан».

Николай Сергеев, Алексей Соковнин