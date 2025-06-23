Экс-ректор УрФУ Виктор Кокшаров избран президентом вуза

Бывший ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров избран на должность президента вуза. Соответствующее решение по итогам голосования принял большой ученый совет университета, в состав которого входят профессора, преподаватели, сотрудники и студенты, сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виктор Кокшаров возглавлял УрФУ с момента его основания в 2010 году. По данным «Ъ-Урал», в марте министр образования и науки России Валерий Фальков рекомендовал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину продлить полномочия господина Кокшарова, однако соответствующего решения от премьер-министра не последовало. С апреля Виктор Кокшаров руководил университетом в должности и.о. ректора.

Виктору Кокшарову 60 лет. Он уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область), в 1986 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ), в 1992 году получил степень кандидата исторических наук. С 1986 года работал ассистентом кафедры истории СССР в УрГУ, секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем кафедры новейшей истории и теории международных отношений вуза. В 1995 году назначен главным специалистом в управлении внешних связей президиума Уральского отделения Российской академии наук. Позже перешел на работу в администрацию губернатора Свердловской области: занимал различные должности в информационно-аналитическом управлении и в департаменте международных и внешнеэкономических связей (позже.— министерство международных и внешнеэкономических связей). В 2000 году назначен начальником управления министерства международных и внешнеэкономических связей региона, с 2004 года — глава министерства. В 2007-2009 годах занимал пост председателем правительства области.

Вопрос о новом ректоре УрФУ решался в течение месяца. Собеседник «Ъ-Урал» отмечал, что за пост главы вуза шла «борьба» между претендентами от Валерия Фалькова и от президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, возглавляющего наблюдательный совет вуза. В частности, на пост ректора рассматривались кандидатуры первого проректора по экономике Даниила Сандлера и директора Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) университета Ильи Обабкова. В конце мая и.о. главы вуза был назначен господин Обабков.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял восьмое место в рейтинге влиятельности вузов России в 2024 году.

Василий Алексеев