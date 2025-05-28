Директор ИРИТ-РТФ Илья Обабков возглавил УрФУ

Директор Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков назначен и.о. ректора вуза, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. «Приказ о назначении Ильи Обабков и.о. ректора подписан»,— отметил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Обабков

Фото: rtf.urfu.ru Илья Обабков

Фото: rtf.urfu.ru

В разговоре с «Ъ-Урал» Илья Обабков попросил дождаться официального заявления.

Полномочия и.о. ректора УрФУ Виктора Кокшарова, который возглавляет вуз с момента его основания в 2010 году, истекают 29 мая. Члены наблюдательного совета университета на заседании 15 мая рекомендовали избрать господина Кокшарова президентом вуза, вопрос о новом ректоре УрФУ был перенесен. Источник «Ъ-Урал» отмечал, что за пост главы вуза «идет борьба» между претендентами от министра образования и науки РФ Валерия Фалькова и от президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского, возглавляющего набсовет вуза.

В качестве претендентов на пост главы вуза в СМИ называли первого проректора УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниила Сандлера и Илью Обабкова. Господин Сандлер тогда подтвердил «Ъ-Урал», что его кандидатура рассматривается на руководящий пост, господин Обабков отметил, что узнал о рассмотрении своей кандидатуры от СМИ. «В вузе я работаю давно, сделал много хороших дел, пользуюсь уважением у студентов. Готов к любому развитию событий. Время для страны ответственное, особенно в области инженерного образования»,— подчеркнул тогда в разговоре с «Ъ-Урал» Илья Обабков.

Илья Обабков возглавляет ИРИТ-РТФ с 2018 года. Ранее, с 2001 года, он работал младшим научным сотрудником кафедры редких металлов Физико-технологического факультета (ФТФ) Уральского государственного технического университета — Уральского политехнического института (УГТУ-УПИ), с 2003 года — доцентом кафедры ФТФ. В 2005 и в 2017 годах занял должности заведующего кафедрой интеллектуальных информационных технологий и директора школы бакалавриата ИРИТ-РТФ, которые занимает по сей день. В 2013-2018 годах господин Обабков работал в должности директора Институт фундаментального образования (ИнФО) УрФУ.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучаются 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял восьмое место в рейтинге влиятельности вузов России в 2024 году.

Василий Алексеев