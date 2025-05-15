Совет продолжает наблюдать

Наблюдательный совет Уральского федерального университета (УрФУ) перенес рассмотрение вопроса о выборе кандидата на должность ректора. Участники собрания пояснили, что соберутся вновь, когда Министерство образования и науки РФ получит все «необходимые документы». По сведениям «Ъ-Урал», за пост главы вуза «развернулась борьба» между претендентами от министра образования и науки РФ Валерия Фалькова и от президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрия Пумпянского, возглавляющего набсовет вуза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УрФУ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ УрФУ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Пост ректора УрФУ стал вакантным в апреле, когда Виктор Кокшаров, который возглавлял вуз с момента его основания в 2010 году, был назначен и.о. главы университета. По данным «Ъ-Урал», в марте министр образования и науки России Валерий Фальков рекомендовал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину продлить полномочия господина Кокшарова. Соответствующего решения от премьер-министра не последовало.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников, действуют 358 образовательных программах и обучается 50 тыс. студентов. Согласно данным рейтинговой группы RAEX, УрФУ занял восьмое место в рейтинге влиятельности вузов России в 2024 году.

В четверг, 15 мая, вопрос о кандидатуре на пост ректора планировали рассмотреть члены наблюдательного совета вуза, включая врио губернатора Дениса Паслера (на посту главы региона сменил 26 марта Евгения Куйвашева). «У нас в повестке дня несколько вопросов, два кадровых, может быть с них и начать»,— предложил в начале заседания председатель совета, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.

В ходе обсуждения члены совета коснулись только кадров в сферах химии, искусственного интеллекта, IT и управлении беспилотников.

«Мы ищем талантливых студентов, готовых к интенсивному обучению и сверхсложным задачам цифровой трансформации. Их ждет работа с реальными проектами при поддержке российских IT-компаний»,— обратился Виктор Кокшаров к Денису Паслеру.

Наблюдательный совет УрФУ создал для согласования основных вопросов развития и жизнедеятельности вуза среди 11 его членов. В состав коллегиального органа входят Денис Паслер, первый вице-спикер заксобрания региона Аркадий Чернецкий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, генеральный директор УГМК Эльфат Исмагилов, вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов и дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева.

Участники заседания набсовета в разговоре с «Ъ-Урал» пояснили, что вопрос о ректоре был снят с рассмотрения, поскольку Министерство образования и науки РФ получило «не все документы, необходимые для принятия решения». По сведениям источника «Ъ-Урал», близкого к руководству вуза, в университете «идет борьба за власть».

«На пост ректора претендуют кандидат от Дмитрия Пумпянского и кандидат от Валерия Фалькова»,— пояснил собеседник, не став называть фамилии.

По данным СМИ, в качестве претендента на должность главы вуза рассматриваются первый проректор по экономике и стратегическому развитию Даниил Сандлер и директор Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) университета Илья Обабков.

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Сандлер подтвердил, что его фамилия есть в перченее потенциальных кандидатов.

Господин Обабков отметил, что узнал о рассмотрении своей кандидатур от СМИ.

«В вузе я работаю давно, сделал много хороших дел, пользуюсь уважением у студентов. Готов к любому развитию событий. Время для страны ответственное, особенно в области инженерного образования»,— подчеркнул он.

Илья Обабков добавил, что работает над программами повышенной сложности в сферах IT и искусственно интеллекта в рамках грантов от Минцифры на 60,8 и 67,4 млн руб. «Занят со студентами, нам надо срочно работать и решать важные вопросы для страны»,— заявил он «Ъ-Урал».

На перенос вопроса о кандидатуре на пост ректора мог повлиять Денис Паслер, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

«Врио губернатора захотел разобраться во всей ситуации, поскольку университет вовлечен во все региональные процессы»,— пояснил он.

По словам политтехнолога Александра Ханина, претендент на должность главы вуза должен обладать достаточным управленческим опытом и «авторитетом, чтобы человека уважали все». Эксперт напомнил, что перед назначением на пост ректора УрФУ Виктор Кокшаров возглавлял правительство Свердловской области в 2007-2009 годах. «Даниил Сандлер и Илья Обабков могут быть хорошими преподавателями, но на посту ректора много околополитических вопросов, для которых они не достаточно сильны. С этим сами преподаватели — люди со своим мнением и позицией, которые могут съесть начальника без авторитета»,— отметил господин Ханин.

Василий Алексеев