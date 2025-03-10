Минобрнауки рекомендовало переназначить ректором УрФУ Виктора Кокшарова

Министр образования и науки России Валерий Фальков рекомендовал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину продлить полномочия ректора Уральского федерального университета (УрФУ) Виктора Кокшарова, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. По его данным, соответствующее письмо поступило в правительство Свердловской области и в полпредство Уральского федерального округа (УрФО). Премьер-министр примет решение о переназначении господина Кокшарова на пост ректора в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Виктор Кокшаров возглавляет УрФУ с 2010 года, распоряжение о его назначении подписал тогда еще председатель правительства России Владимир Путин. В апреле 2015 и 2020 годов господин Кокшаров переназначался на пост ректора.

Виктору Кокшарову 60 лет. Он уроженец Каменска-Уральского (Свердловская область), в 1986 году окончил исторический факультет Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ), в 1992 году получил степень кандидата исторических наук. С 1986 года работал ассистентом кафедры истории СССР в УрГУ, секретарем комитета ВЛКСМ, старшим преподавателем кафедры новейшей истории и теории международных отношений вуза. В 1995 году назначен главным специалистом в управлении внешних связей президиума Уральского отделения Российской академии наук. Позже перешел на работу в администрацию губернатора Свердловской области: занимал различные должности в информационно-аналитическом управлении и в департаменте международных и внешнеэкономических связей (позже.— министерство международных и внешнеэкономических связей). В 2000 году назначен начальником управления министерства международных и внешнеэкономических связей региона, с 2004 года — глава министерства. В 2007-2009 годах занимал пост председателем правительства области.

УрФУ является крупнейшим вузом Урала. В состав университета входят 13 институтов, в которых работают 4,4 тыс. научно-педагогических сотрудников. По данным вуза, на 358 образовательных программах УрФУ обучается 50 тыс. студентов.

Василий Алексеев