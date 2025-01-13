Курский бетонный завод стал соответчиком по искам на 1,5 млрд рублей

ППК «Военно-строительная компания» обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 931,5 млн руб. со столичного ООО «Фабрика надежных проектов» Александра Жилина, ярославского ООО «Производственная компания "Ритм"» Татьяны Бурыбиной и ООО «Курский бетонный завод» Сергея Калуцкого. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Суть требований не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

В октябре 2024 года «Военно-строительная компания» потребовала взыскать с курского предприятия и «Фабрики надежных проектов» 621,6 млн руб. Арбитражный суд Москвы принял иск к производству и назначил предварительное заседание по нему на 14 января.

Согласно картотеке арбитражных дел, «Военно-строительная компания» и бетонный завод до прошлой осени не встречались в суде. Всего курское предприятие выступало ответчиком в девяти делах с учетом двух описанных.

Алина Морозова