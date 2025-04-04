Приостановлено дело о взыскании 622 млн с курского и московского предприятий

Арбитражный суд города Москвы приостановил производство по иску ППК «Военно-строительная компания» о взыскании 621,6 млн руб. со столичного ООО «Фабрика надежных проектов» Александра Жилина и ООО «Курский бетонный завод» Сергея Калуцкого. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Иск был подан в октябре 2024 года и принят судом спустя месяц. Суть требований не раскрывалась.

Решение по другому иску «Военно-строительной компании» на 931,5 млн руб., где «Курский бетонный завод» наряду с «Фабрикой надежных проектов» и ярославской ООО «Производственная компания "Ритм"» Татьяны Бурыбиной выступает соответчиком, еще не вынесено. Ближайшее заседание суда назначено на 17 июня.

Согласно картотеке арбитражных дел, «Военно-строительная компания» и бетонный завод до прошлой осени не встречались в суде. Всего курское предприятие выступало ответчиком в девяти делах с учетом двух описанных.

Егор Якимов