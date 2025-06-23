Америка реагирует неоднозначно

«Впечатляющий военный успех»,— так Дональд Трамп назвал воскресные удары по ядерным иранским объектам и заявил, что Тегеран должен заключить мир. Если этого не произойдет, последующие атаки будут намного хуже, в Иране осталось еще «много целей»,— пригрозил глава президент США. Сами американцы на это отреагировали неоднозначно. На этом фоне некоторые эксперты уверены, что Америку ждут «темные времена». Впрочем, и с этим согласны не все. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Еще в 2013-м Дональд Трамп критиковал возможные военные действия США против Ирана, так как не считал это стратегической необходимостью. И заявлял, что если «Барак Обама когда-нибудь нападет на исламскую республику, то только чтобы показать, какой он крутой». Воскресные удары стали неожиданностью, даже несмотря на утечки в СМИ, сходятся во мнении эксперты. И допускают, что если Трамп пошел на это, вероятно, он готов и к дополнительным ударам. Но только с воздуха.

Согласно последним заявлениям МАГАТЭ и иранских властей, в республике есть около 500 кг обогащенного урана. Также установлено, что у Тегерана есть возможность обогащать его до 60%. При том что для промышленного производства нужно всего 20%. Кроме того, у Ирана есть возможности довести уровень обогащения до 95%-98%. Но такой вариант не стоял на повестке, считает гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров: «Наличие обогащенного урана не означает, что страна идет к созданию ядерного оружия. Это промышленный запас. Если бы у Тегерана не было ядерной программы, придирались бы к правам человека. Если Иран захотел бы, 20 лет тому назад это сделал бы.

Я не один раз общался практически со всеми руководителями организации по атомной энергии в Иране, но они говорили: "Даже теоретически не рассматриваем". Они говорят, что это приведет к цепной реакции на Ближнем Востоке, ситуация станет неконтролируемой».

Fox News назвал удары по Ирану «историческим моментом», отметив, что «сегодня мир стал безопаснее». А нарушение обещания подумать над ответом две недели американские эксперты называют уловкой, якобы Трамп был проинформирован о возможных ответных действиях Ирана и хотел убедиться, что у американских военных в регионе есть время на подготовку к обороне. Хоть численность армии США выше иранской, но у Тегерана имеется один из крупнейших арсеналов баллистических ракет в мире, отмечают СМИ.

А вот демократы отреагировали однозначно. Вот что заявил конгрессмен Адам Смит в эфире MSNBC: «Это была ошибка. Никто не знает, что собирается делать Иран, но я был бы очень удивлен, если бы они сейчас просто капитулировали. А если они нападут? Наш контингент в регионе под угрозой. И что тогда может сделать наш президент? Вряд ли он так легко оставит это без внимания. Но Трамп изначально не имел полномочий начинать войну с Ираном, это огромный риск. Трудно сказать, чем все это закончится, но в воскресенье Трамп начал войну с Ираном».

Согласно последним опросам The Wall Street Journal, 45% американцев не поддерживали участие Вашингтона в войне с Ираном. Согласия нет даже среди республиканцев. Больше половины из них заявляли, что не хотят присоединения США к конфликту, показал опрос Economist/YouGov. Более того, на прошлой неделе от ударов Трампа пытался отговорить вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет Reuters. На этом фоне США могут охватить новые волнения, не исключает корреспондент BBC в северной Америке Гэрри О'Донохью: «Трамп не хотел бы вступать в войну ни в какой ситуации. И если вы бомбите с высоты в десятки тысяч футов и запускаете крылатые ракеты с расстояния в сотни миль, это своего рода телевизионная война. Но все будет зависеть от ответа Ирана.

Если они нанесут удар и по гражданским объектам, американское общественное мнение может превратить это фантастическое военное упражнение в нечто гораздо более сложное в политическом плане внутри страны. Это риск для Трампа. Раскол существует и может стать еще шире».

Однако, по словам аналитиков, по крайней мере, в первые дни, как это традиционно бывает в США после успешных операций, общество сплотится «вокруг флага». Впрочем, до масштабных протестов едва ли дойдет, уверен профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. По его словам, Трамп сейчас пытается сменить приоритеты и максимально отдалиться от Европы: «Мы видели, как он разыграл эту карту на встрече G7, когда рано улетел. То есть он переключает внимание государства и электората. Возможно, будут какие-то аналогичные действия, чтобы переключить внимание и на Китай.

Это еще один шаг в процессе разворота Трампа от европейского к другим театрам».

В США все министерства и службы переведены в режим повышенной готовности. Среди вероятных сценариев иранского ответа эксперты называют кибератаки и теракты, в том числе на территории Америки.

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Екатерина Вихарева