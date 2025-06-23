Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций против России

Венгрия и Словакия не поддержали принятие 18-го пакета антироссийских санкций на встрече глав МИДов в Брюсселе. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на брифинге. Как сообщил господин Сийярто журналистам, страны Евросоюза решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Брюсселя по поэтапному прекращению импорта энергоносителей из России.

«Сегодня мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций,— сказал господин Сийярто журналистам.— Мы сделали это потому, что в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть» (цитата по ТАСС).

Сегодня в Брюсселе проходит заседание постоянных представителей стран Евросоюза по новому пакету санкций против России. С предложением по составу 18-го пакета санкций ЕС против РФ ранее выступила Еврокомиссия. Согласно ЕК, в 18-й пакет антироссийских санкций предлагается включить рестрикции в отношении российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Ко всему прочему под санкции подпадают еще 77 судов так называемого теневого танкерного флота РФ.

20 мая ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ. В список включены 189 судов, которые Европа считает частью так называемого теневого флота, 75 физических и юридических лиц. В их числе — «Сургутнефтегаз», входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан», страховая компания ВСК, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг», Главный радиочастотный центр и глава КамАЗа Сергей Когогин.

Подробнее о санкциях против России — в материале «Ъ FM».

Анастасия Домбицкая