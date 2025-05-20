В новый пакет санкций ЕС против РФ попали «Сургутнефтегаз» и еще 57 компаний

В 17-й пакет санкций Евросоюза против России включены 189 судов, которые Европа считает частью так называемого теневого флота, 75 физических и юридических лиц. В их числе — «Сургутнефтегаз», входящий в «Ростех» станкостроительный холдинг «Стан», страховая компания ВСК и глава «Камаза» Сергей Когогин.

Также санкции в санкционный пакет внесены разработчик и производитель беспилотников «Беспилотные системы»; гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников; музей-заповедника «Херсонес Таврический», судоходная компания «Волжское Пароходство», производитель стрелкового оружия Lobaev Arms, ректора национального исследовательского университета «МЭИ» Николая Рогалева.

Судам, включенным в санкционный список, запрещен заход в порты Европейского Союза. 31 компания добавили в список юридических лиц, замешанных в уклонении от санкций. На них будут распространяться более строгие экспортные ограничения. В черном списке оказались компании-владельцы нефтяных танкеров из Турции и Гонконга.

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