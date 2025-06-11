«Евросоюз подходы не меняет»

«Северные потоки», новый потолок цен на нефть и теневой танкерный флот: Еврокомиссия представила 18-й пакет антироссийских санкций. Премьер-министры Венгрии и Словакии традиционно подвергли новые меры критике. Однако в Брюсселе почти уверены, что Виктор Орбан и Роберт Фицо не будут чинить серьезных препятствий и в итоге рестрикции поддержат. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа верна себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Еврокомиссия достаточно оперативно вслед за 17-м официально представила 18-й пакет санкций против России. Как и предполагалось ранее, в черный список внесены газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Также предлагается снизить потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Кроме того, под рестрикции подпадают еще 77 судов так называемого теневого танкерного флота РФ. В этот раз наиболее жестким оппонентом санкционного пакета выступил Роберт Фицо. Премьер–министр Словакии пригрозил заблокировать любые меры, если они будут угрожать национальным интересам его страны.

Фицо даже превзошел Виктора Орбана, который ограничился лишь сожалением на счет того, что санкции вредят как самой Венгрии, так и всей Европе, и призвал к диалогу с Россией. К слову, в 18-й пакет не включили российскую атомную промышленность и запрет на поставки газа из РФ. Это, собственно, и есть компромисс с указанными выше Венгрией и Словакией, а также Австрией, которые от всего этого сильно зависят. Так что в общем и целом можно в очередной раз констатировать, что новый пакет не нанесет критического ущерба Российской Федерации, а Фицо и Орбан, как и раньше, за все это преспокойно проголосуют.

Подобная позиция выглядит логичной: они не подчинились «диктату Брюсселя», добились того, что их интересы учли, России все это особо не навредит, и окончательной ссоры с коллегами удалось избежать. Впрочем, «диктатом» это можно назвать с большой натяжкой. Между тем интересная ситуация складывается вокруг «Северных потоков». По факту так может получиться, что санкции вводятся уже не против России, а против Америки и интересов ее президента. Как неоднократно сообщалось ранее, идея продажи газопроводов американским инвесторам, дабы потом получать прибыль от поставок российского газа в Европу, импонировала Дональду Трампу. Правда, похоже, что в последнее время глава Белого дома ко всему этому несколько охладел.

Как бы то ни было, Европа верна себе. Санкции, может быть, и не полностью достигают поставленных целей, однако Евросоюз подходы не меняет. Украину поддерживает. Америка, похоже, в раздумьях. Там тоже разрабатываются разные санкционные пакеты, но Дональд Трамп пока медлит и ставит на мирное урегулирование вокруг Украины. Хотя надежды на это не так уж и много.

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Дмитрий Дризе