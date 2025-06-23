Бой суперзвезд украсили бонусами

TKO Boxing, новая структура, появившаяся в этом году на рынке профессионального бокса благодаря инвестициям из Саудовской Аравии, в своем премьерном шоу, в рамках которого в сентябре за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе (до 76,2 кг) будут драться два выдающихся боксера — мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд, применит некоторые специфические инструменты, использующиеся в смешанных единоборствах. Участникам поединка и всего турнира пообещали бонусы за эффектность выступления и досрочное завершение матча. Формально они довольно актуальны, учитывая, например, что владеющий званием Альварес уже давным-давно даже против уступающих в классе соперников ставит на осторожный стиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Сауль Альварес (слева), руководитель TKO Boxing Дейна Уайт (в центре) и боксер Теренс Кроуфорд, Нью-Йорк, 22 июня

Фото: Al Bello / Getty Images for Netflix Боксер Сауль Альварес (слева), руководитель TKO Boxing Дейна Уайт (в центре) и боксер Теренс Кроуфорд, Нью-Йорк, 22 июня

Фото: Al Bello / Getty Images for Netflix

В главные новости, имеющие отношение к профессиональному боксу, в минувшие выходные превратились те, что связаны с началом активной кампании по продвижению боя между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом. Он состоится 13 сентября на открытом стадионе Allegiant Stadium в Лас-Вегасе и обречен превратиться в очень громкое событие. Причина даже не столько в формальном статусе матча, на кону в котором звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе, принадлежащее сейчас Альваресу, а в репутации соперников.

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд относятся к числу самых популярных и самых титулованных боксеров мира.

Во всех независимых классификациях лучших бойцов вне зависимости от весовой категории они располагаются рядом с верхушкой. Так, в рейтинге BoxRec мексиканец находится на второй строчке, а американец — на четвертой.

Еще бой выделяет тот факт, что он будет премьерным для мощного игрока, появившегося весной на боксерском рынке. Этот игрок — компания TKO Boxing. Она была создана весной как партнерство Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, уже давно проводящего топовые поединки и взявшего на себя функции инвестора, а также американской TKO Group Holdings. Она объединяет UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах, и WWE, организацию, контролирующую востребованный в США реслинг. TKO Boxing сразу стала позиционировать себя в качестве своего рода альтернативы «традиционным» структурам, занимающимся устройством турниров в профессиональном боксе. По мнению целого ряда экспертов, он в последнее время переживает стагнацию, не наращивая, в отличие от тех же смешанных единоборств, аудиторию.

Свежесть подходов новички продемонстрировали сразу же, применив инструменты, которые бокс до сих пор игнорировал, но которые уже много лет есть в арсенале главы UFC, а теперь и одного из руководителей TKO Boxing Дейны Уайта, являющегося ключевым промоутером боя. На пресс-конференции, посвященной поединку, он сообщил, что участники сентябрьского шоу, в том числе Альварес с Кроуфордом, могут рассчитывать на так называемый performance bonus. Это денежная премия, которая на турнирах UFC вручается за особенно зрелищное выступление. Правда, там она довольно скромная и не превышает $50 тыс. По словам Уайта, в Лас-Вегасе бонус будет измеряться «более чем шестизначными цифрами».

Еще раньше руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал о еще одной денежной награде. Это — бонус за завершение поединка нокаутом.

ESPN и другие медиаресурсы, освещающие профессиональный бокс, одинаково интерпретировали эти инициативы — как стремление добиться максимальной эффектности боя, которым стартует TKO Boxing.

Структура на самом деле имеет основания переживать по поводу этой его составляющей. Дело в том, что Сауль Альварес в последний раз нокаутировал соперника — Калеба Планта — в 2021 году. Затем, скакнув в полутяжелый вес (до 79,2 кг), он уступил россиянину Дмитрию Биволу, а вернувшись в суперсредний, выиграл шесть раз подряд, но в одном и том же исключительно прагматичном стиле, по очкам. На осторожность Альварес ставил даже в майском поединке против явно уступавшего ему в классе кубинца Уильяма Скалла.

Что касается Теренса Кроуфорда, то про него надо знать, что ради матча с Саулем Альваресом он поднялся аж на две категории вверх — из первого среднего веса (до 69,9 кг). Причем и в нем Кроуфорд провел летом прошлого года единственный поединок — против боксера из Узбекистана Исраила Мадримова, получившийся почти равным. А до этого американец дрался в более легких категориях. Совершающие такие прыжки спортсмены, как правило, в незнакомой категории предпочитают не рисковать.

В то же время Boxingnews24 сильно сомневается, что придуманные организаторами бонусы подстегнут боксеров. По данным издания, гарантированный гонорар Теренса Кроуфорда в этом матче составляет $50 млн, а Сауля Альвареса — вообще $150 млн. На фоне этих сумм премии за зрелищность и нокаут в любом случае выглядят несущественными.

Алексей Доспехов