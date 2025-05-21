Мэнни Пакьяо вернулся в прошлое

Одним из самых неординарных событий в профессиональном боксе в последние годы станет бой, который состоится в июле в Лас-Вегасе. В нем звание чемпиона Всемирной боксерского совета (WBC) в категории до 66,7 кг у его владельца — американца Марио Барриоса — попытается отнять филиппинец Мэнни Пакьяо, настоящая легенда вида. Проблема в том, что легенде уже 46 лет, а на ринг он не выходил с 2021 года, долгое время занимаясь в основном политикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэнни Пакьяо

Фото: Andrew Couldridge / File Photo / Reuters Мэнни Пакьяо

Фото: Andrew Couldridge / File Photo / Reuters

Промоутерская компания Premier Boxing Championship официально анонсировала проведение боя за титул чемпиона Всемирного боксерского совета между его владельцем Марио Барриосом и Мэнни Пакьяо. Поединок состоится 19 июля в рамках крупного шоу в MGM Grand в Лас-Вегасе. Пакьяо распространил в соцсетях посвященное ему заявление, в котором призвал всех, кого интересует матч, «сделать историю».

На самом деле речь и вправду идет если не об историческом, то по крайней мере чрезвычайно неординарном событии. Такой оттенок поединку придала персона претендента.

Мэнни Пакьяо входит в число ярчайших боксеров даже не только нынешнего века, а всех времен.

Филиппинец, начав профессиональную карьеру еще в середине 1990-х, в 16 лет, добился в ней колоссальных достижений, установив в том числе рекорд, который кажется чуть ли не вечным. Ему единственному удалось завоевать звание чемпиона мира в восьми разных категориях — от наилегчайшего (до 50,8 кг) до первого среднего (до 69,9 кг) веса. Спортивные успехи принесли ему множество ценных призов. Различные уважаемые издания, например The Ring, и экспертные сообщества неоднократно признавали Пакьяо лучшим боксером года и даже десятилетия. А еще эти успехи вместе с эффектным стилем, в котором тонкость органично сочеталась с исключительной жесткостью, принесли филиппинцу колоссальную популярность, конвертировавшуюся в колоссальные доходы. Его бой с американцем Флойдом Мейуэзером, состоявшийся в 2015 году, до сих пор остается наиболее дорогим в боксе: он сгенерировал поступления на общую сумму более $500 млн.

Проблема заключается в том, что Мэнни Пакьяо давным-давно как действующего боксера никто не воспринимал.

Свой последний, 72-й поединок он провел в 2021 году. Тогда Пакьяо, уже ветеран на пятом десятке, уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу. А обозреватели акцентировали внимание не столько на результате, сколько на том, что филиппинец выглядел слишком монотонным и мягким по сравнению с самим собой пикового периода.

Так что никому не показалось странным, что после поражения Мэнни Пакьяо сконцентрировался на политической деятельности на родине. Ею он активно занимался с нулевых, а с 2016 года занимал пост сенатора. Внезапное решение вернуться в бокс, кажется, созрело у него после первых серьезных политических неудач. В 2021 году Пакьяо выставил кандидатуру на президентских выборах, но потерпел неудачу, а затем лишился должности и в Сенате.

Впрочем, в любом случае тот факт, что 46-летнему Мэнни Пакьяо сразу подарили шанс биться за чемпионское звание, в боксерском мире стал огромной сенсацией. Тем более что иметь дело ему придется не со сходящим со сцены ветераном, а с бойцом, пусть и не имеющим статуса суперзвезды, но все-таки аж на 16 лет моложе и находящимся в отличном тонусе. До пояса WBC Барриос добрался в 2023 году, победив того же Угаса. Причем с кубинцем он справился очень уверенно, дважды отправив того в нокдаун.

Однако, судя по всему, Мэнни Пакьяо всерьез рассчитывает избежать в июле конфуза. К подготовке к бою с Марио Барриосом он приступил еще несколько дней назад, дождавшись одобрения на возобновление выступлений от спортивной комиссии штата Невада. Тренируется он в Лос-Анджелесе у другой легенды, того же наставника, что занимался с ним в годы расцвета, Фредди Роуча, который уже пообещал, что Пакьяо в сотрудничестве с ним вновь станет чемпионом мира.

Арнольд Кабанов