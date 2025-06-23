Путин: Россия принимает меры для содействия Ирану

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва принимает меры для содействия Тегерану. Об этом российский лидер сказал, что принимал главу МИД Ирана Аббаса Арагчи в Кремле. Переговоры проходят на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу»,— сказал российский лидер на встрече с Аббасом Арагчи (цитата по ТАСС).

Утром 23 июня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке страны. Агентство не уточнило, о какого рода поддержке идет речь и поступит ли от Тегерана запрос о военной помощи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая утром в понедельник на вопрос «Ъ» о готовности России оказать военную поддержку Ирану, не исключил такого сценария. По его словам, все будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона. Господин Арагчи, накануне прибывший в Россию, говорил, что консультации с Москвой могут иметь огромное значение в «новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ответит на агрессию. В МИД РФ в тот же день выпустили заявление с осуждением действий США.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Анастасия Домбицкая