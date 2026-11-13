Семейная традиция — сидеть
Сын Эльмана Пашаева предстал перед судом после отца
Как стало известно “Ъ”, в Мещанском районном суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела Эльвина Пашаева — сына скандально известного адвоката Эльмана Пашаева — и его предполагаемого сообщника, гендиректора ООО «Тру Крайм» Антона Прокоповича. Обоих обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по предварительным данным, они завладели квартирой умершего жителя столицы. Под судом находится и Пашаев-старший.
На заседание 12 ноября пришли многочисленные родственники обвиняемых, в том числе супруга Эльвина Пашаева, которая так нервничала, что упала в обморок — пришлось вызывать скорую.
При установлении личности выяснилось, что Эльвин Пашаев ранее не судим, является уроженцем Москвы, имеет юридическое образование, женат, детей нет, возглавляет юркомпанию «Эльман Групп». О господине Прокоповиче известно, что он также женат и руководит «Тру Крайм». Является ветераном боевых действий.
Прокурор Евгений Дудин ходатайствовал о продлении обоим содержания под стражей на полгода — до 30 апреля 2027 года.
Он привел стандартные доводы: обвиняемые могут скрыться, продолжить преступную деятельность, оказать давление на свидетелей либо иным способом помешать разбирательству. В конце напомнил, что обоим инкриминируется тяжкое преступление.
Защита и сами обвиняемые выступили против. Адвокаты просили приобщить к материалам дела благодарности от лиц, которым фигуранты оказывали благотворительную помощь. В том числе от священнослужителей, получавших деньги подсудимых на строительство православных храмов. Адвокаты указали, что помешать процессу обвиняемые не смогут: все свидетели допрошены, материалы пришиты к делу, а сами подзащитные законопослушны.
Так, Эльвин Пашаев, будучи свидетелем, до заключения под стражу неоднократно самостоятельно являлся к следователю и ни разу не пропустил вызов по повестке. В том же духе адвокаты характеризовали Антона Прокоповича, который к тому же имеет госнаграды.
На председательствующую это впечатления не произвело — она продлила стражу до 30 апреля.
Уголовное дело господ Пашаева и Прокоповича выделено из дела так называемых черных риелторов, которое рассматривается в Гагаринском суде.
По версии следствия, группа завладевала квартирами умерших и пропавших без вести москвичей. Ключевой эпизод, вменяемый в вину господам Пашаеву и Прокоповичу, связан с жильем, владелец которого пропал без вести. Деньги от продажи этой квартиры, полагает следствие, фигуранты перевели на счета третьих лиц.
Напомним, что отец Эльвина Пашаева — Эльман Пашаев — сам фигурант уголовного дела. Пашаев-старший получил известность, защищая актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП: после первого процесса трое свидетелей защиты были осуждены за заведомо ложные показания, а сам адвокат в шестой раз за карьеру лишился статуса. В сентябре 2024 года его задержали в зоне СВО по обвинению в мошенничестве: он, в частности, получил от супруга блогера Елены Блиновской 18,5 млн руб. и $300 тыс. за обещание решить вопросы с их уголовным преследованием, а с июля 2023 года по сентябрь 2024-го якобы пытался похитить более 15 млн руб. у жителя Петрозаводска. Дело Пашаева-старшего сейчас рассматривает Московский гарнизонный военный суд.