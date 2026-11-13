Семейная традиция — сидеть

Напомним, что отец Эльвина Пашаева — Эльман Пашаев — сам фигурант уголовного дела. Пашаев-старший получил известность, защищая актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП: после первого процесса трое свидетелей защиты были осуждены за заведомо ложные показания, а сам адвокат в шестой раз за карьеру лишился статуса. В сентябре 2024 года его задержали в зоне СВО по обвинению в мошенничестве: он, в частности, получил от супруга блогера Елены Блиновской 18,5 млн руб. и $300 тыс. за обещание решить вопросы с их уголовным преследованием, а с июля 2023 года по сентябрь 2024-го якобы пытался похитить более 15 млн руб. у жителя Петрозаводска. Дело Пашаева-старшего сейчас рассматривает Московский гарнизонный военный суд.