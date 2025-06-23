Песков не исключил оказание Россией военной поддержки Ирану

Готовность России оказать Ирану военную и иную помощь в ирано-израильском конфликте будет зависеть от того, с каким запросом обратится к Москве иранская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ». Представитель Кремля при этом не ответил на вопрос, готова ли РФ поставить Ирану средства ПВО, например, комплексы С-300 или С-400.

«Все зависит от того, о чем будет вести речь иранская сторона и наши иранские друзья. Вот как раз сегодня состоятся контакты МИД Ирана, где по следам драматической эскалации удастся обменяться мнениями и иранская сторона сможет информировать нас о своем взгляде на эту ситуацию»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос о том, намерена ли Россия оказать Ирану поддержку в конфликте с Израилем, в том числе военного характера.

Утром 23 июня агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи должен передать президенту России Владимиру Путину письмо от верховного лидера Али Хаменеи с просьбой о поддержке страны. Агентство не уточнило, о какого рода поддержке идет речь и поступит ли от Тегерана запрос о военной помощи. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин примет сегодня главу МИД Ирана. Господин Арагчи, накануне прибывший в Россию, заявил, что консультации с Москвой могут иметь огромное значение в «новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой».

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и атаковал атомные и военные объекты на территории Ирана. 22 июня к боевым действиям присоединились США. ВВС страны ударили по ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран ответит на агрессию. В МИД РФ в тот же день выпустили заявление с осуждением действий США.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Пошли на мировую».

Анастасия Домбицкая