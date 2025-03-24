Тимуру Иванову устроили свидание в суде

Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого растрате 216,6 млн руб. при покупке в 2015 году двух паромов для Крымской переправы, а также почти 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц». Совершение преступлений подсудимый не признал, как и представший вместе с ним перед судом экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов. Как только последний попытался высказать отношение к инкриминируемым ему деяниям, процесс по делу закрыли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов сказал в суде, что обвинение понял, но с ним не согласен

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов сказал в суде, что обвинение понял, но с ним не согласен

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

К рассмотрению резонансного уголовного дела в суде подготовились заранее: на подходе к залу установили заграждения из рядов стульев, а внутрь пустили лишь близких родственников и около десятка пишущих журналистов. Среди них и оказались жена и сын господина Филатова, а также гражданская супруга господина Иванова — Мария Китаева.

«Явку мы проверили, личность установили, с отводами разобрались»,— бодро отрапортовал судья Сергей Подопригоров, прежде чем дать слово прокурору Милане Дигаевой, получившей известность после процесса над бывшим полковником МВД Димитрием Захарченко. Компанию ей в команде гособвинения составили не менее опытные коллеги: Дмитрий Надысев, участвовавший в деле американского инвестора Майкла Калви, и Игорь Потапов, добившийся осуждений, в частности, бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и экс-главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова.

Из зачитанной прокурорами фабулы обвинения следовало, что господа Иванов и Филатов совершили два эпизода растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также одну легализацию (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) преступных доходов.

Оба преступления относятся к 2015 году, когда господин Иванов занимал должность гендиректора подведомственной Минобороны компании — АО «Оборонстрой», а господин Филатов был директором ее дочерней организации — ООО «Оборонлогистика». При этом действовали они не одни, а в составе организованной группы, которой, если верить прокурору, руководил будущий замминистра.

По словам прокурора, соучастниками подсудимых стали тогдашний председатель правления банка «Интеркоммерц» (отозвана лицензия в феврале 2016 года) Александр Бугаевский, запрос о выдаче которого Чехия отклонила в 2019 году, заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, заочно арестованный в 2017 году и уехавший, по некоторым данным, в Австрию, а также гендиректор гонконгской компании «Туринвест Сервисиз Лимитед» (Tourinvest Services Limited) гражданин Германии Феликс Нойберг.

Последний должен был предстать перед судом вместе с господином Филатовым еще в 2019 году, но Генпрокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение, господин Нойберг оказался на свободе и уехал на родину.

По словам Миланы Дигаевой, господин Нойберг «на протяжении длительного времени являлся доверенным лицом Филатова, имел опыт и возможности в области регистрации юридических лиц в офшорной зоне».

Согласно фабуле обвинения, помимо руководства преступной группой господин Иванов «подписывал необходимые для совершения преступления финансово-хозяйственные документы, в том числе по отчуждению принадлежащих АО "Оборонстрой" и вверенных ему денежных средств».

В апреле 2015 года по указанию руководства Минобороны главе «Оборонстроя» поручили приобрести за счет внебюджетных источников ГК «Внешэкономбанк» два парома для Керченской переправы. Реализацию проекта возложили на господина Филатова, который в Греции подыскал судна: Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping за €6,3 млн и €6,1 млн соответственно, а всего на общую сумму €12,41 млн.

В качестве источника промежуточного финансирования был использован банк «Интеркоммерц» (ГК «Внешэкономбанк» впоследствии должна была покрыть расходы), который привлек к реализации схемы ряд связанных с ним фирм.

Сначала банк выдал кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на счет Tourinvest Services Limited. Данная фирма в апреле—июне 2015 года и купила два парома. Впоследствии, получив от государства деньги, «Оборонлогистика» выкупила у компании Tourinvest Services Limited корабли за те же €12,4 млн. Однако сделано это было в октябре 2015 года, когда курс евро значительно вырос.

«Разница между стоимостью указанных паромных судов в размере 685 млн 200 тыс. руб. и выделенной АО "Оборонстрой" суммой на их покупку в размере 901 млн 875 тыс. составила 216 млн 674 тыс. руб., которые господа Иванов, Филатов, Бугаевский, Резван и Нойберг похитили и распорядились ими по своему усмотрению»,— гласило обвинение. В нем говорилось, что таким образом действиями фигурантов АО «Оборонстрой» был причинен ущерб в сумме 216,6 млн руб.

Поступившие на валютный счет компании Tourinvest Services Limited денежные средства соучастники впоследствии легализовали, перечислив их на банковские счета подконтрольных им юрлиц на основании фиктивных сделок «под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты, а также возврата средств по договору займа», сказала прокурор.

Также, по словам гособвинителя, фигуранты, предчувствуя отзыв у банка «Интеркоммерц» лицензии, совершили присвоение €44,9 млн (в то время 3,92 млрд руб.).

Деньги были выведены в январе 2015 года из банка по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Для этого была вновь задействована компания Tourinvest Services Limited, а также иные подконтрольные фигурантам иностранные организации. Средства ушли за границу под видом закупки оборудования, строительных материалов и т. п., заявила госпожа Дигаева. Похищенными деньгами, по ее словам, соучастники «распорядились по своему усмотрению, распределив между собой».

После того как прокурор закончила, господин Иванов заявил, что вину не признает, а отношение к обвинению выскажет, выслушав выступление своего адвоката. «С точки зрения русского языка обвинение мне понятно, но свою вину я не признаю»,— поднялся вслед за ним господин Филатов. Он подготовил подробную речь и пожелал высказаться тотчас.

Подсудимый заявил, что обвинение «носит незаконный и необоснованный характер, основано на ошибочных выводах следствия, не соответствует собранным материалам дела и фактическим обстоятельствам». Фигурант утверждал, что обвинительное заключение содержит множество фактических ошибок в оценке расследованных событий и его роли в них, а также «заведомо неверную интерпретацию имеющейся в деле информации». «Выводы следователя относительной моей вины основаны исключительно на его домыслах и предположениях и полностью опровергаются материалами дела, которые, я надеюсь, будем исследовать в суде самым подробным образом»,— продолжил подсудимый, сообщив, что составил для суда таблицу, в которой «по пунктам» представил свое отношение к предъявленному обвинению.

По мнению подсудимого, первые два пункта обвинения — в растрате и легализации 216 млн руб.— не содержат события преступления, а к третьему эпизоду он и вовсе непричастен.

Подсудимый отверг наличие какой-либо преступной группы, настаивая, что общался с другими фигурантами «с правомерной целью» — закупки паромов «в обход санкций ЕС». На этом моменте гособвинитель Игорь Потапов прервал подсудимого и попросил закрыть процесс, заметив, что фигурант коснулся обстоятельств, которые «содержатся в секретных томах» и отнесены к сведениям, «составляющим гостайну».

Несмотря на то что подсудимые и адвокаты хором заверили, что господин Филатов не сказал ничего секретного и сказанное им «знают все», судья просьбу удовлетворил. Перед этом он удалил из зала гражданскую супругу господина Иванова Марию Китаеву, которая со смехом отреагировала на решение председательствующего.

После этого процесс продолжился в отсутствие прессы — допрашивали свидетелей. Поскольку дело планируется слушать четыре дня в неделю, разбирательство, очевидно, не будет долгим.

Мария Локотецкая