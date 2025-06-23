Парламент Ирана примет законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Спикер парламента Ирана Мехди Мохаммади сообщил о планах депутатов принять законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), инспектирующим ядерные объекты страны. По утверждению председателя парламента, агентство не выполнило свои обязательства и превратилось в политический инструмент.

«Мы в парламенте собираемся принять законопроект, который приостановил бы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ до тех пор, пока у нас не появятся объективные гарантии профессионального поведения этой международной организации»,— сказал Мехди Мохаммади на заседании парламента (цитата по IRNA).

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия Иран разрешил МАГАТЭ проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов только в мирных целях. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках СВПД, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы. С того же времени оказались ограничены и инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана.

Представитель РФ при международных организациях в Вене (где находится штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов говорил, что за последний год в Исламской Республике было проведено 493 инспекции (а аккредитовано в Иране 125 сотрудников агентства). Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что инспекторы не обнаружили доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия.

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Лусине Баласян