МАГАТЭ не нашло доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. При этом он подчеркнул, что поводы для обеспокоенности остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner / Reuters Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Мы инспекторы. Мы не политические аналитики и не государственные чиновники. Поэтому, чтобы заявить о наличии активной программы по созданию ядерного оружия, нам нужны конкретные доказательства, а таких мы не видели»,— пояснил Рафаэль Гросси в эфире Bloomberg.

Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не обогащает уран до 60%, который технически почти равен 90%, что необходимо для создания ядерного оружия. При этом, по оценкам экспертов, риск есть уже при наличии 55 кг обогащенного до 60% урана. По последним данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 кг высокообогащенного урана.

В Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном в 2015 году, лимит запасов урана равнялся 202,8 кг, или 300 кг фторида урана (UF6), а уровень обогащения не должен был превышать 3,67%. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках СВПД, в том числе повышая уровень обогащения урана и увеличивая его запасы.

С того же времени оказались ограничены и инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах Ирана. Представитель РФ при международных организациях в Вене (где находится штаб-квартира МАГАТЭ) Михаил Ульянов говорил, что за последний год в Исламской Республике было проведено 493 инспекции (а аккредитовано в Иране 125 сотрудников агентства).

Лусине Баласян