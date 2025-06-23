Пострадавшего от нападения львов Олега Зубкова транспортируют в Симферополь

Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего 22 июня от нападения льва, доставляют из Белогорска в больницу имени Семашко в Симферополе. Угрозы жизни пострадавшего сейчас нет, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что состояние Олега Зубкова стабилизировалось. Он подключен к аппарату ИВЛ. За ночь состояние стабилизировалось, но остается по-прежнему тяжелым.

По данным СМИ, нападение 22 июня, предварительно, совершили те же хищники, которые в октябре 2024 года загрызли сотрудницу парка Леокадию Перевалову. На Олега Зубкова лев набросился во время кормления.

Вячеслав Рыжков