Пострадавшего от нападения львов Олега Зубкова транспортируют в Симферополь
Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего 22 июня от нападения льва, доставляют из Белогорска в больницу имени Семашко в Симферополе. Угрозы жизни пострадавшего сейчас нет, передает корреспондент «Ъ-Кубань».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что состояние Олега Зубкова стабилизировалось. Он подключен к аппарату ИВЛ. За ночь состояние стабилизировалось, но остается по-прежнему тяжелым.
По данным СМИ, нападение 22 июня, предварительно, совершили те же хищники, которые в октябре 2024 года загрызли сотрудницу парка Леокадию Перевалову. На Олега Зубкова лев набросился во время кормления.