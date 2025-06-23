Аграрии смотрят за горизонт

В рамках сессии по технологическому обеспечению аграрно-промышленного комплекса (АПК) на ПМЭФ-2025 состоялось обсуждение возможностей для сохранения поступательного развития сектора в условиях существующих ограничений. Сегодня основные усилия бизнеса сосредоточены на разработке новых технологий и наращивании экспорта — в основном сырья и отдельных решений, однако такая модель роста фактически исчерпала себя. Для дальнейшего развития сектора необходимо создание продукции с высокой добавленной стоимостью и аграрных экосистем, спрос на которые будет высок во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Техническое перевооружение сферы АПК и создание системы поддержки со стороны государства позволили аграриям в последние несколько лет обеспечить российский рынок продукцией и наращивать экспорт. К примеру, в 2024 году отечественные производители нарастили поставки за рубеж растениеводческой продукции на 3%, до 87 млн т (см. “Ъ” от 17 апреля). Однако существующая модель роста достигла пределов эффективности, и власти задумываются о создании новой, которая будет гарантировать развитие сектора. Особенно актуальна эта задача в условиях бюджетной консолидации: Минфин отмечает, что дополнительных резервов для госстимулирования экономики нет, а Минэкономики намерено добиваться увеличения частных инвестиций (см. “Ъ” от 19 июня).

Как констатировал первый замглавы ведомства Максим Колесников в рамках сессии «Новые решения в АПК — ключи к глобальной продовольственной безопасности» ПМЭФ-2025, АПК — безусловно приоритетная для правительства отрасль: с 2018 по 2025 год на нее было выделено 2,7 трлн руб. госсредств через все меры поддержки. Но «если эта поддержка оказывается постоянно, компании начинают к ней привыкать и уже не представляют существования без нее»,— отметил чиновник. «Незначительное» снижение объема инвестиции в АПК уже наблюдается — по словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, объем средств, выделяемых через госпрограммы, составляет 500–600 млрд руб.

При этом сложности сектора, по его словам, известны: заградительно высокие ставки рыночного финансирования, ограничения доступа к мировым передовым технологиям, необходимость перенастройки логистических цепочек и ограничения в доступе к международным рынкам и внешним инвестициям. К тому же по ряду направлений сохраняется импортозависимость — например, в биотехнологиях, технике и генетике. Сектору не хватает квалифицированных кадров — ежегодно ему требуется 150 тыс. человек, сообщила первый замглавы Минсельхоза Елена Фастова.

Участники рынка продолжают внедрять новые технологии, наращивают объемы экспорта, в первую очередь зерна и удобрений, развивают сбытовые сети в дружественных странах. При этом потенциал развития очень высок — например, на рынках дружественных Китая и Индии объем поставок российского продовольствия крайне мал — 2–3%. В то же время, отметила зампред правления Россельхозбанка Елена Батурова, рынок, поначалу очень позитивно воспринявший новые технологии, стал терять интерес к ним — многие технологии не оправдали себя. По словам эксперта, аграрии не готовы внедрять их только потому, что это модно. Из-за низкой маржинальности сектора инвестиции в него снижаются (см. “Ъ” от 18 июня). Если, например, ИИ не приносит дохода, никто не будет в него инвестировать, как и в дорогие технологии. «Только вливанием денег, как государственных, так и частных, проблемы в сельском хозяйстве не решить»,— отметила госпожа Батурова.

В этой ситуации власти и готовы говорить о смене модели развития, и для этого у России есть «глобальные технологические преимущества», такие как биотехнологии, которые пока «не используются в полном объеме», считает первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. По его словам, в последние несколько лет Россия начала отходить от модели массовых поставок продукции на мировые рынки: «Нам нужно, чтобы добавленная стоимость в рамках наращивания экспорта была максимальна». Второй важный момент — вместо поставок зерна и отдельных технологий требуется разработать и продавать комплексные решения, основанные «на нашей технике, удобрениях и биотехнологиях», отметил чиновник. По словам господина Осьмакова, необходимы, к примеру, такие российские технологии, как сельхозмашины и беспилотники, управляемые со спутников ГЛОНАСС, точное земледелие, генетика и семена. В конечном итоге это позволит «создавать и экспортировать экосистемы, связанные с аграрным сектором». Такие комплексные системы можно будет эффективно продавать — спрос на них окажется очень высоким. Это может не дать «отдачи в моменте», но повлечет за собой «долгосрочную конкурентоспособность и эффективность» отечественного АПК, уверен он.

Анна Королева