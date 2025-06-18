Сельхозпроизводителям не хватило доходов

В России начало сокращаться количество юридических лиц, специализирующихся на сельском хозяйстве. Это связано с резким снижением рентабельности бизнеса под влиянием растущих расходов и осложнением экспорта. Тенденция ярче прослеживается в южных регионах, в то время как на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке активность агроиндустрии, напротив, показывает рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число юридических лиц, основной вид деятельности которых связан с агрокомплексом, в России в январе—мае 2025 года сократилось на 119, до 69,7 тыс. организаций, следует из подсчетов проекта «Контур.Фокус». В прошлом году тренд был обратным: количество зарегистрированных юрлиц выросло на 171. Косвенно на снижение деловой активности на аграрном рынке указывает сокращение числа вакансий. В январе их стало меньше на 16% год к году, в феврале и марте — на 23%, в апреле — на 26%, в мае — на 31%, следует из данных сервиса HeadHunter. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров замечает, что постепенное снижение инвестиций в сельском хозяйстве — устоявшийся тренд. Физический объем инвестиций в основной капитал профильных компаний за 2024 год сократился на 4,3%, замечает он.

Количество аграрных компаний сокращается, несмотря на увеличение оборотов.

Согласно «Контур.Фокусу», средний размер выручки профильных юрлиц в 2024 году составил 183,8 млн руб., прибавив 17,3% год к году. Но рентабельность падает. Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров говорит, что в растениеводстве показатель снизился с 40–50% в 2020 году менее чем до 20% в 2024 году. Тенденция, по словам эксперта, связана с растущими затратами на персонал, семена, корма, вакцины, логистику.

Господин Кучеров говорит, что рентабельность в растениеводстве сейчас — 10–16%, а по пшенице — еще ниже. «Ситуация усугубляется крепким рублем и экспортной пошлиной»,— замечает он. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина говорит, что рентабельность выращивания сахарной свеклы сократилась с 80,2% в 2021 году до 32,7% в 2024 году. Это продиктовано снижением спроса на сахар и растущей себестоимостью переработки. Хотя животноводство, по словам эксперта, чувствует себя уверенно: доходность бизнеса растет.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов не исключает, что выходящие на аграрный рынок предприниматели переориентируются на менее затратные формы ведения бизнеса, работая, например, в качестве индивидуальных предпринимателей. Доля последних в структуре организаций на аграрном рынке, по данным «Контур.Фокуса», за год выросла на 0,23 процентного пункта, до 69,3%.

Количество агропромышленных компаний снижается в том числе в традиционных сельскохозяйственных регионах.

С января 2024 года по май 2025 года в Дагестане стало на 200 меньше профильных организаций, в Краснодарском крае — на 163, в Ставрополье — на 36, в Ростовской области — на 18. На юге страны сосредоточены экспортно ориентированные регионы, где рентабельность падает быстрее, констатирует Андрей Кучеров.

Регионы в центре России и Поволжья, по словам господина Кучерова, в большей степени производят продукцию для внутреннего рынка. Это снижает давление. Согласно «Контур.Фокусу», больше всего новых сельскохозяйственных организаций в январе—мае этого года было зарегистрировано в Башкирии — 678. Высокие темпы прослеживаются в Якутии, Красноярском крае и Оренбургской области. Альбина Корягина предполагает, что тенденция связана с мерами господдержки регионов Дальнего Востока и их близостью к растущим рынкам азиатских стран. Эксперт отмечает, что рентабельность животноводства в Амурской области за последние три года выросла с 8,5% до 31,5%, растениеводства в Хабаровском крае — с 9,2% до 15%.

Андрей Кучеров констатирует, что рентабельность сельского хозяйства в целом в дальнейшем будет зависеть преимущественно от макроэкономических факторов. По его мнению, способствовать ее росту могут ослабление рубля, увеличение мировых цен на продовольствие и снижение экспортных пошлин.

Александра Мерцалова