Посев с точностью до зернышка

Сектор сельского хозяйства может уже в ближайшей перспективе стать одним из ключевых потребителей цифровых технологий и систем автоматизации процессов. Чтобы удовлетворить этот запрос, отечественные производители оборудования ведут новые разработки, повышающие эффективность растениеводства. Два проекта в сфере сельхозмашиностроения запланировало входящее в «Ростех» предприятие «Радиозавод». Компания начинает проекты разработки широкозахватной сеялки и автоматизированной системы управления посевной техникой, объем инвестиций в которые оценивается в 60 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Росэл» Фото: Предоставлено «Росэл»

Поставки товаров сельского хозяйства являются одним из существенных пунктов российского экспорта. В 2024 году отечественные производители направили за рубеж 87 млн т растениеводческой продукции (рост на 3%), сообщал вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, страна в прошлом году сохранила статус нетто-экспортера продукции аграрно-промышленного комплекса и имеет большой потенциал для дальнейшего развития поставок.

В то же время производство в секторе растениеводства снизилось на 6,5%. Основными причинами такой динамики эксперты, помимо негативных погодных условий, называют рост себестоимости продукции, удорожание логистики и проблемы технико-технологической оснащенности.

Повысить эффективность работы на полях могут помочь современные разработки в области автоматизации и цифровизации, считают на рынке. Они создадут дополнительный потенциал в отрасли на фоне дефицита рабочей силы и повышения стоимости труда. Так, госкорпорация «Ростех» одобрила финансирование двух перспективных проектов в сфере сельхозмашиностроения, которые реализует пензенское АО «Радиозавод» (входит в холдинг «Росэл»). Общий бюджет инициатив составит 60 млн руб., средства уже выделены из Фонда инновационного и инвестиционного развития корпорации.

Точность и экономия ресурсов

Первый проект направлен на создание автоматизированной системы управления посевной техникой, оснащенной электрическим приводом высевающих аппаратов. По расчетам экспертов, эта разработка позволит на 15–20% повысить точность и эффективность посевных работ, на 10% снизить потери семян и на 12–15% оптимизировать расход топлива и других ресурсов. Внедрение такой системы обеспечит фермеров современным инструментом для повышения урожайности и снижения затрат на сельскохозяйственное производство.

Эта разработка особенно актуальна в условиях роста цен на ГСМ и семенной материал. По оценкам Минсельхоза, до 30% урожая теряется из-за неэффективного посева, поэтому автоматизация процессов может значительно повысить рентабельность агробизнеса.

В европейских странах перераспределение нормы высева в зависимости от почвенных условий уже давно стало эффективным инструментом. Это позволяет экономить посевной материал и достигать оптимального баланса урожайности. А вот в России эта технология только начинает развиваться.

Основным фактором, влияющим на дифференциацию посева в той или иной местности, являются почвы. Они могут сильно различаться по плодородию, плотности, кислотности и влажности. И если недостаток химических элементов или переуплотнение можно исправить внесением удобрений или рыхлением, то с влажностью все гораздо сложнее — ее очень трудно регулировать. «Принцип работы системы схож с дифференцированным внесением удобрений: сначала загружается карта-задание в компьютер, происходит привязка к координатам, и затем автоматически меняется норма высева для каждого конкретного участка. В рамках наших экспериментов мы рассчитываем снизить расход посевного материала примерно на 15%»,— отмечают специалисты «Радиозавода».

Помимо этого, система дает возможность агроному централизованно задавать нормы высева для разных полей. Когда механизатор подъезжает к полю, техника, учитывая конкретную геопозицию, автоматически устанавливает нужные объемы с помощью GPS-навигатора.

В октябре 2024 года «Радиозавод» на выставке «Агросалон-2024» уже представил часть этого проекта — прототип мобильного приложения для дистанционного управления посевной техникой. Оно позволяет устанавливать норму внесения посевного материала и удобрений в почву со смартфона. Отработка новой технологии ведется на флагманской сеялке С-6000 из линейки «Быстрица».

От малого к большому

Второй проект предполагает разработку и внедрение нового образца широкозахватной сеялки, которая будет отличаться улучшенными потребительскими характеристиками. Инновационная система станет ответом на растущие требования аграриев к технике, способной работать на больших площадях с минимальными временными затратами. До этого «Радиозавод», который производит сеялки с 1998 года, ориентировался преимущественно на небольшие и средние хозяйства.

Устройство будет адаптировано к различным типам почв и климатических условий, что сделает его универсальным инструментом для сельского хозяйства. Его ключевыми преимуществами является производительность на 25–30% выше аналогов, возможность работы на полях свыше 500 га без потери эффективности, а также снижение трудозатрат за счет автоматизации.

Спрос на такую технику растет: по данным Росстата, в 2023 году российские аграрии закупили более 4 тыс. сеялок, а рынок сельхозмашин демонстрирует ежегодный рост на 7–10% в зависимости от сегмента рынка. «Реализация этих проектов укрепит позиции российского сельхозмашиностроения не только внутри страны, но и на международном рынке. Это важный шаг к повышению эффективности АПК и обеспечению продовольственной безопасности»,— отметил руководитель проектов Александр Бердников.

Ожидается, что первые опытные образцы появятся уже в 2025–2026 годах, а серийное производство начнется в ближайшие три года. Внедрение этих технологий может увеличить урожайность ключевых культур на 10–15%, что особенно важно в условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения.

Таким образом, инвестиции «Ростеха» в инновационные решения для АПК способствуют не только развитию отечественного машиностроения, но и укреплению продовольственного суверенитета России, уверены на «Радиозаводе».

Сейчас ключевой гражданской продукцией «Радиозавода» являются модели крупногабаритной посевной техники «Быстрица». В 2023 году предприятие запустило новый цех для серийного производства модернизированных сеялок. Общие инвестиции в проект составили 263 млн руб., из которых 211 млн руб. на приобретение высокотехнологичного оборудования предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности.

Благодаря техническому перевооружению мощность предприятия по выпуску сельхозтехники выросла в два раза, а уровень локализации достиг 85%. В рамках проекта «Радиозавод» разработал пневматический высевающий бункер с использованием коррозиестойких материалов, предназначенный для загрузки семян и удобрений. Кроме того, предприятие приступило к полевым испытаниям новых моделей пневматических посевных комплексов, сообщали в «Ростехе».

Новая техника может выполнять несколько технологических операций за один проход по полю, что позволяет снизить издержки и повысить эффективность посева. По прогнозу гендиректора АО «Радиозавод» Олега Ратникова, запуск нового цеха позволит усилить существующие рыночные позиции предприятия, увеличив долю выпускаемой гражданской продукции.

Ольга Мордюшенко